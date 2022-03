Rosé de BLACKPINK da positivo a COVID-19

Rosé de BLACKPINK dio positivo por COVID-19 antes de sus próximos planes de viaje, confirmó YG Entertainment a Billboard este lunes 28 de febrero. Actualmente no hay información pública sobre el estado de salud de las compañeras de banda, Jisoo, Jennie y Lisa.

La noticia llega pocas semanas después de que Rosé celebrara su cumpleaños número 25 el 11 de febrero, compartiendo una serie de versiones con sus fanáticos a través de su canal de YouTube.

La famosa compartió en aquella ocasión presentaciones acústicas de "Don't Look Back in Anger" de Oasis, "December" de Neck Deep y " Viva La Vida" de Coldplay. "¡Gracias por todos los deseos de cumpleaños!" escribió sobre la serie de portadas en Instagram . "Espero que estés disfrutando de esto".

Otras estrellas del K-pop han contraído el virus en las últimas semanas. La empresa de gestión de SEVENTEEN, Pledis Entertainment, confirmó el 25 de febrero que Vernon había dado positivo, pero señaló que nadie más en el grupo parecía experimentar ningún síntoma.

La joven ya se encuentra recuperándose de la enfermedad

Múltiples miembros de las superestrellas BTS también dieron positivo en los últimos meses; V, RM, Suga y Jin han contraído COVID-19, anunció previamente Big Hit.

Ha sido un gran año para Rosé, ya que lanzó su álbum debut en solitario, R, en marzo del año pasado, con los sencillos "On the Ground" y "Gone".

“Podría haber sido de otra manera: canciones de amor, canciones de ruptura”, le dijo a Billboard sobre “On the Ground” en abril de 2021.

“Habrían sido geniales. Pero queríamos encontrar algo que me hablara, así que me pareció correcto hablar sobre lo que he estado pensando estos últimos años... Tenía muchos de estos pensamientos en mi cabeza de todos modos, y creo que esta canción simplemente habló con todos nosotros. Sentimos que sonaba más como yo. Sonaba como si cenarías conmigo, tendrías una conversación conmigo” indicó Rosé de BLACKPINK.

