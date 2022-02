Revendedores piden hasta mil pesos por boleto para ver a BTS en el cine

Usuarios de redes sociales reportan estafa de revendedores para la función de cine de BTS, asegurando que éstos venden las entradas con costo de hasta tres veces mayor al original.

La desesperación de las ARMY ha hecho que busquen opciones para ver a sus ídolos en la gran pantalla, cayendo en las garras de los famosos revendedores que solo buscan sacar el máximo provecho.

Además de los divertidos memes sobre este concierto, las redes han compartido casos de abuso y estafa por parte de revendedores, mismos que en La Verdad Noticias te mostraremos a continuación.

Tan solo 24 horas atrás de que Cinépolis reporta la preventa para “BTS Permission To Dance On Stage” y ya han salido los primeros casos de fraude por revendedores.

Diversas ARMY han mostrado en redes sociales cómo han sufrido para intentar comprar boletos a dicha función, evidenciando con capturas de pantalla a los revendedores que elevan el precio.

"¡¡¡Que coraje!!!! Si ahorita así son con boletos de cine, no me quiero imaginar de un concierto, No manches se pasan mínimo darlo en 400 o 450 pero mil ya es mucho".