Revelan final explicado de la serie "Estamos muertos", disponible en Netflix

Desde se lanzó en la plataforma streaming de Netflix la serie "Estamos muertos", un proyecto coreano que ha dejado asombrados a los usuarios y en La Verdad Noticias te revelamos el final explicado de la serie, que se encuentra entre las más populares.

La serie trata de un grupo de estudiantes de una escuela secundaria que quedan atrapados en el instituto mientras un virus convierte a los demás estudiantes en zombis, por lo que los estudiantes atrapados deben salir y evitar no convertirse en uno de los infectados.

Anteriormente te compartimos que lo nuevo de Netflix se unió al catálogo el pasado 28 de enero, pues este drama de terror surcoreano “All Of Us Are Dead” cuenta con 12 episodios que han dejado intrigados a los usuarios. El proyecto se basa en el Webtoon Now At Our School de Joo Dong-geun.

¿Cuál es el final de la serie "Estamos muertos"?

Serie "Estamos muertos" de Netflix

El profesor Lee Byeong-chan de la serie "Estamos muertos" desarrolla un virus para poder transformar a su hijo en una persona más fuerte, luego de que las autoridades no hicieron algo para evitar que el joven fuera maltratado por sus compañeros, pero el profesor consigue que se convierta en un zombi.

Pero, logra detener a su hijo, pero no logró evitar que una estudiante sea mordida por un ratón de laboratorio, el primer portavoz del virus, debido a ello, los infectados se multiplican, pero Nam On-jo y Lee Cheong-san logran escapar y se dirigen a un aula que pueda estar segura por un tiempo.

Tiempo después se reúnen con otros estudiantes para intentar salir de la escuela, pero Byeong-chan es arrestado, pero le revela al detective que la cura está en su computadora, pero el maestro se convierte en un zombi, aunque reacciona diferente.

Tras la infección del virus, la ciudad declara la ley marcial, mientras que el grupo de estudiantes intenta sobrevivir, Cheong-san es separado del grupo, por lo que On-jo lidera la misión para poder localizarlo a través de un dron.

El grupo de estudiantes de la serie "Estamos muertos" realiza diferentes planes para escapar, pero cuando avanzan se dan cuenta que la mayoría se ha transformado en zombi, pues el virus Jonas es capaz de transformarse y evolucionar, razón por la cual el comandante de la ley marcial ordenó bombardear la ciudad, pero luego se suicida.

En uno de los capítulos muestra a los estudiantes que pudieron salir de la escuela antes de la explosión. Uno de los últimos en morir fue Cheong-san, fue atacado por Yoon Gwi-nam, quien tiene una versión mutada del virus así como Nam-ra, pero conserva el instinto zombi.

Por otro lado, los estudiantes llegan a la zona de cuarentena y son interrogados sobre el profesor Lee Byeong-chan. Posteriormente transcurren cuatro meses, pero aún no logran identificar el virus. El final de la serie muestra que los estudiantes se reencuentran con Nam-ra. Tras el final, usuarios se han cuestionado si habrá segunda temporada.

¿Qué series coreanas hay en Netflix?

La serie "El Juego del Calamar"

Los usuarios se han cuestionado qué series coreanas hay en la plataforma de streaming para ver y una de las series favoritas es "El Juego del Calamar", "Aterrizaje de emergencia en tu corazón", "Vincenzo", "Herederos", "Recuerdos de juventud", "Boys Over Flowers".

Así como la serie "Itaewon Class", "Mar de la tranquilidad", "El amor es un capítulo aparte", "La novia del dios del agua", "A la caza de espíritus malignos", "Vagabond", "Bajo la lluvia", "El mito del Sísifo", "Una noche de primavera, entre otros proyectos, aunque la serie "Estamos muertos" se ha convertido en una de las populares.

