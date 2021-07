Reparto del drama Nevertheless, la serie de Netflix que no querrás dejar de ver

Nevertheless, es un K-drama que cuenta la historia de amor de entre Park Jae Uhn y Yoo Na Bi, el primer personaje está interpretado por el actor Song Kang y el segundo por la actriz Han So Hee, y se trata de dos estudiantes universitarios que buscan especializarse en arte, y que, por azares del destino se enamoran aun no queriéndolo, lo que hace que sus vidas cambien ¡por completo!

A este K-drama se unen otros tres personajes que juegan un papel muy importante en el desarrollo de la historia, pues hay entre ellos dos que se han enamorado, uno de Yoo Na Bi y otro Song Kang, pero no son correspondidos:

Yang Do Hyuk interpretado por Chae Jong Hyeop

Yoon Seol Ah interpretado por Lee Yeol Eum

Oh Bit Na interpretado por Yang Hye Ji

Es importante mencionar que tanto Yoo Na Bi como Park Jae Uhn están inseguros respecto al amor, pues, el personaje de Han So Hee terminó con el corazón roto luego de que su ex novio le fuera infiel, mientras que el realizado por Song Kang no se había enamorado antes de verdad, y no estaba interesado en el tema, pues suele solo coquetear con las chicas.

Sin embargo, Park Jae Uhn, termina muy enganchado de la chica con nombre de mariposa, y es que sí, el término “Na-Bi” del que se compone el nombre Yoo Na Bi, hace referencia a este insecto en coreano.

Anteriormente te hablamos sobre lo que Song Kang más ama hacer como parte de 'Nevertheless', y es que al parecer, este famoso actor coreano es un verdadero fan de la historia, así que, ¡tienes que verla!

¿Cuándo se estrenó el drama Nevertheless?

Park Jae Uhn y Yoo Na Bi. Foto: soompi.com

El drama Nevertheless se estrenó el 19 de junio de 2021, y si no has visto el trailer, porque no te has animado a ver esta serie llena de romance, te recomendamos visitar su sitio oficial en Netflix, ahí podrás ver la serie completa, la cuál se espera que cuente con 10 capítulos, ¡no te la pierdas!

Cabe destacar que los últimos rumores en el mundo del K-drama vinculan a Song Kang y Han So Hee de Nevertheless como pareja romántica, así que, ¿tú qué crees?, ¿será que la química entre ellos es más que actuación?

¿Dónde leer Nevertheless?

Nevertheless. Foto: allkpop.com

Si amas los webtoon, tienes otra razón más para ver Nevertheless, ya que este K-drama está basado en uno de esos, y si quieres leerlo, debes saber que ya existe la versión completa de 40 capítulos en coreano, pero no te preocupes, ya puedes leerlo en inglés, incluso se sabe que ya está en español, para acceder a él debes entrar al sitio web Naver Webtoons, ¡quedarás impactado!

