Reparto de Snowdrop

"Snowdrop" es un drama coreano romántico ambientado en 1987. Sigue la historia de Su Ho (Jung Hae In) y Young Ro (Jisoo de BLACKPINK) quienes se conocen y se enamoran en medio de caóticas protestas callejeras.

La serie comienza con un espía norcoreano ensangrentado, Su Ho, que se apresura a entrar en un dormitorio universitario para mujeres mientras evade a las autoridades. El estudiante universitario Young Ro lo cuida y lo esconde de las autoridades.

A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos información del K-Drama y todo lo que debes saber del reparto de Snowdrop. Anteriormente, en La Verdad Noticias hablamos sobre la petición para cancelar el K-Drama Snowdrop, que ya juntó más de 200 mil firmas.

Reparto de Snowdrop en otros K-Dramas

Reparto de Snowdrop (Relaciones de personajes)

Jung Hae In como Lim Soo-Ho: Actor surcoreano nacido el 1 de abril de 1988. Algunos de sus mejores doramas son D.P. (Netflix / 2021), A Piece of Your Mind (tvN / 2020), One Spring Night (MBC / 2019), Something in the Rain (JTBC / 2018), Prison Playbook (tvN / 2017-2018) y While You Were Sleeping (SBS / 2017).

Kim Ji-Soo como Eun Yeong-Ro: Cantante y actriz surcoreana nacida el 3 de enero de 1995. Además de ser miembro del grupo de K-Pop femenino BLACKPINK, Jisoo apareció en los programas Arthdal Chronicles (tvN / 2019) y The Producers (KBS2 / 2015). Puedes seguir a Kim Jisoo en Instagram aquí.

Kim Hye Yoon como Kye Boon: Actriz surcoreana nacida el 10 de noviembre de 1995. Puedes verla en dramas como Extraordinary You (MBC, 2019), SKY Castle (jTBC, 2018-2019), Come and Hug Me (MBC, 2018), Man in the Kitchen (MBC, 2017), Radiant Office (MBC, 2017), Goblin (tvN, 2016-2017), Legend of the Blue Sea (SBS, 2016-2017) y más.

Jisoo y Jung Hae In en el K-Drama Snowdrop

Jang Seung Jo como Lee Kang Moo: Actor surcoreano nacido el 13 de diciembre de 1981. Además de verlo en el reparto de Snowdrop, puedes encontrarlo en series como The Good Detective (jTBC, 2020), Chocolate (jTBC, 2019-2020), Encounter (tvN, 2018), Familiar Wife (tvN, 2018), Money Flower (MBC, 2017-2018), Two Cops (MBC, 2017) y más.

Yoon Se Ah como Pi Seung Hee: Actriz surcoreana nacida el 2 de enero de 1978. Puedes verla en The Road: Tragedy of One (tvN, 2021), Crevasse (KBS2, 2020), Secret Forest 2 (tvN, 2020), Melting Me Softly (tvN, 2019), SKY Castle (jTBC, 2018-2019), Good Witch (SBS, 2018), My Sassy Girl (SBS, 2017) y más.

Jung Eugene como Jang Han Na: Actriz surcoreana nacida el 19 de febrero de 1989. Ha aparecido en series como Catch The Ghost (tvN, 2019), Romance is a Bonus Book (tvN, 2019), Push and Out of Prison (tvN, 2018), Something in the Rain (jTBC, 2018), W (MBC, 2016), Moorim School (KBS2, 2016), Because It's The First Time (OnStyle, 2015) y más.

Yoo In Na como Kang Chung Ya: Actriz surcoreana nacida el 5 de junio de 1982. Puedes verla en The Spies Who Loved Me (MBC, 2020), Touch Your Heart (tvN, 2019), Goblin (tvN, 2016-2017), My Secret Hotel (tvN, 2014), My Love From the Star (SBS, 2013), The Greatest Love (MBC, 2011), Secret Garden (SBS, 2010) y más.

¿Qué clasificación es Snowdrop?

El dorama Snowdrop es clasificación R-15 y puede incluir temas como violencia. Finalmente, recordamos que puedes conocer a otros miembros del reparto de Snowdrop aquí. Disney Plus es la plataforma de streaming que transmitirá la serie en el extranjero.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!