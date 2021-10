Reinas del K-Drama que casi se convierten en ídolos del K-Pop

Muchos actores de dramas coreanos y cantantes de K-Pop tropezaron inesperadamente con sus profesiones. Los sueños de la infancia de las estrellas a menudo eran a veces muy diferentes de su profesión actual, como V de BTS (Kim Taehyung) que quiere convertirse en granjero y Cha Eun Woo (ASTRO) aspirando a convertirse en abogado.

Mientras tanto, algunas actrices populares de doramas en realidad se estaban entrenando para convertirse en cantantes de pop coreano desde una edad muy temprana, pero terminaron repentinamente girando hacia una carrera en la actuación.

Aquí en La Verdad Noticias hay una lista de Reinas de K-Drama con múltiples talentos que casi debutaron como ídolos del K-Pop. En otras noticias, este lunes 11 de octubre, el drama coreano El Juego del Calamar pierde el primer puesto de lo más visto en Netflix.

Reinas del K-Drama que dejaron el mundo K-Pop

Foto: Actriz surcoreana Kim Ji Won, famosa por Mr. Sunshine

Kim Ji Won (Nacida el 9 de octubre de 1992)

La actriz Kim Ji Won del dorama de KBS2 Descendants of the Sun, originalmente usó el nombre artístico "JessicaK" y trabajó junto con la cantante Younha. Si bien Kim no era una aprendiz real de K-Pop, participó activamente en cantar, bailar e incluso tocar el piano.

Según Allkpop, el director de cine Jang Jin vio talento actoral en Kim, y le ofreció un papel en la película Romantic Heaven en 2011. La película marcó un debut exitoso para Kim y se convirtió en un trampolín para un mayor éxito, ya que la actriz protagonizó varios dramas exitosos, incluidos The Heirs, Mr. Sunshine y Lovestruck in the City.

Bajo el nombre artístico de JessicaK, Kim Ji Won solía tocar el piano durante las actuaciones de la diva del K-Pop Younha. Arriba te compartimos un clip de Ji Won tocando el piano para un video musical de Younha.

Foto: Park Shin Hye, famosa por protagonizar The Heirs

Park Shin Hye (Nacida el 18 de febrero de 1990)

La estrella de Pinocchio, Park Shin Hye, también se sometió a un entrenamiento de idol antes de su debut como actriz. Aunque mucha gente podría pensar que su primer concierto fue en el exitoso K-Drama Stairway to Heaven, en realidad fue en un video musical del rey de las baladas de Corea del Sur, Lee Seung-hwan.

Según Soompi, la banda de hip-hop de Corea del Sur, Epik High, dijo que Lee incluso les pidió que produjeran una canción para Park, pero el grupo terminó tomándose la canción para sí mismos. Y sí, la canción es Fly , que terminó siendo un gran éxito. Anteriormente, Park Shin Hye regresa con todo en el dorama Sisyphus de Netflix.

En 2003, Park logró un gran éxito cuando interpretó a la joven Jung-suh en el drama Stairway to Heaven y decidió continuar su carrera como actriz. En 2012, durante su aparición en el programa de entrevistas de TVN, Taxi , habló sobre su experiencia musical y mencionó que lamenta no haber seguido su carrera como cantante, ¡aunque todavía le encanta actuar!

Foto: Yoo In Na, actriz que fue trainee de K-Pop por casi 11 años

Yoo In Na (Nacida el 5 de junio de 1982)

Yoo In Na, quien es mejor conocida como Sunny del exitoso dorama Guardian: The Lonely and Great God, firmó como aprendiz de K-Pop con YG Entertainment (misma agencia de BLACKPINK) a la edad de 17 años. Antes de debutar en High Kick Through The Roof de MBC, Yoo pasó casi 11 años como aprendiz.

Durante su aparición en Happy Together de KBS en 2013, Yoo compartió sus recuerdos de ser aprendiz. La estrella dijo que siempre ponía nerviosas a las aspirantes a estrellas cuando había una audición interna dentro de la compañía, pero afortunadamente, pasó con gran éxito, a menudo incluso terminando en primer lugar.

Foto: Yoo In Na en High Kick! Through The Roof

Yoo dijo que incluso le ofrecieron la oportunidad de marcar su debut con una popular banda de chicas de K-Pop con cuatro miembros. Pero dado que logró un gran éxito con el programa de televisión High Kick Through The Roof, decidió permanecer en la carrera de actuación.

Foto: Lee Sun Bin, actriz de la película Misión Posible

Lee Sun Bin (Nacida el 7 de enero de 1994)

La estrella del K-Drama The Uncanny Counter de Netflix, Lee Sun Bin, pasó tres años como aprendiz. Ella es un ex miembro del grupo de chicas JQT. Su aparición en I Can See Your Voice 3 de Mnet llamó la atención de muchos fanáticos del K-Pop que notaron sus excepcionales habilidades para el canto.

Lee ha hecho varias apariciones en dramas y películas, incluida una nueva versión surcoreana de Criminal Minds y la película de espías de acción Mission: Possible. Según una entrevista con Sports Chosun, Lee Sun Bin no se arrepiente de su viaje a través de la industria del K-Pop, ya que está agradecida por el éxito que ya ha encontrado en los K-Drama.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!