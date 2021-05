Red Velvet: Joy se sincera sobre su próximo debut en solitario

El 31 de mayo, Joy de Red Velvet llevó a cabo una sesión de música en línea y escuchar la rueda de prensa para el lanzamiento de su álbum en solitario, ‘Hello’. Te traemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Joy dijo: “He lanzado música en solitario como OST antes, así que pensé que no estaría nerviosa, pero estoy tan nerviosa ahora que no se siente real. Siento un sentido de responsabilidad por todas las personas que trabajaron duro para hacer este álbum, y aprendí mucho mientras lo hacía".

Wendy fue la anfitriona de la conferencia de prensa de Joy, devolviendo el favor de cuando la intérprete de Je T´aime fue la anfitriona de la conferencia de prensa para el debut en solitario de Wendy.

Wendy fue la primera miembro de Red Velvet en hacer su debut en solitario en abril con el álbum "Like Water". Respecto al debut de su compañera y como la inspiró, la idol del K-Pop agregó:

“Pensé mucho en cómo Wendy debió haber pasado por las mismas dificultades cuando lanzó su álbum en solitario. Hay mucha gente que trabaja duro antes del lanzamiento del álbum. Espero que mucha gente escuche mi álbum. Wendy me envió muchos mensajes largos que me dieron fuerzas”.

Joy de Red Velvet debuta como solista

Park Soo-young debuta como solista con "Hello"

El álbum en solitario de Joy es un álbum remake de canciones exitosas de las décadas de 1990 y 2000. Ella comenzó su explicación diciendo: “Escuché muchas canciones mientras elegía la música para el álbum".

"Las canciones de las décadas de 1990 y 2000 me dieron una sensación de sanación. Los ame. Realmente me gusta ese ambiente retro. Incluso he dicho que desearía haber nacido antes para poder haber vivido esos tiempos"

"Realmente me gusta esa vibra pura y honesta que hay en las películas y otros contenidos de esa época. Me inspiré mucho en películas".

La idol de 24 años agregó: “Quiero agradecer sinceramente a los artistas senior que me permitieron rehacer sus canciones. Incluso si realmente quisiera cantar una canción, los problemas de derechos de autor podrían complicarlo.

"Todas son canciones tan geniales que no quería estropear el aura emocional del original. Intenté mostrar mi propia voz y emociones dentro de esas canciones. Había tantas canciones geniales que era difícil elegir, pero quería que hubiera un tema de conexión".

"Usé las dos canciones que quería cantar y las canciones recomendadas por otros. Afortunadamente, todas las canciones que quería, obtuve el permiso de mis mayores para usarlas".

Joy también dijo: “Para ser honesta, la gente de mi edad puede que no sepa muchas canciones de la década de 2000, pero practiqué con esas canciones como aprendiz. Había canciones que conocía y canciones que escuché por primera vez. Normalmente, cuando piensas en un álbum de remake, piensas en canciones que son más antiguas".

Pero cuando Lee Soo Man, mejor conocida como Joy de Red Velvet, dijo que quería que cantara canciones con las que tanto las madres como los niños pudieran identificarse, pensé que la década de 2000 sería perfecta para eso".

