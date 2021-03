Recuerdan a Suga al ritmo de ‘daechwita’ uno de sus grandes éxitos en solitario

Una de las bandas del momento ha tenido un sinfín de integrantes, pero que con el paso del tiempo regresan a la agrupación que los vuelve grandes. Hace unos años la agencia de BTS sembró el pánico entre sus seguidores con la publicación de una cuenta atrás y un código indescifrable, en donde Suga iniciaría una carrera en solitario con un pronostico de éxito.

Los fanaticos recordaron cuando el rapero publicó su primer mixtape en solitario en agosto de 2016 bajo el nombre de Agust D, a través del cual se pudo conocer al verdadero Suga. Pues ahora parece que ante la segunda parte de este proyect: D-2. Un mixtape llegaba con un repertorio de nada más y nada menos que 10 canciones.

Suga y su carrera en solitario

Uno de los temas que sin duda pegó en la radio y en redes sociales fue Daechwita. En ella, Suga ofreció unos sonidos orientales con los sonidos del rap que tanto le caracterizan. Eso sí, la potencia en su base se convierte en uno de sus elementos más hipnotizantes. Claro que este tema no iba a llegar solo, sino acompañado de un videoclip capaz de dejarnos boquiabiertos.

En ese tiempo la próxima estrella Suga el surcoreano se convierte en lo que parece un emperador de China que se pasea por su templo, mostrando así su poder. "Soy el rey, soy el jefe" son algunas de las palabras que pronuncia entre sus versos. Promotores del grupo de BTS temían ante la inminencia que podrían tener entre sus filas, pero con el paso del tiempo volvería.

En otras cosas, luego de no ganar ningún reconocimiento por el Grammys en su primera participación de este 2021, el rapero dijo: "Trabajemos más duro este año", lo que rápidamente rompió los corazones de millones de fans que estaban alentando. Los ganadoras de la nominación a la Mejor Actuación de grupo/dúo pop fueron Ariana Grande y Lady Gaga por Rain On Me.

