Rain está en conversaciones para aparecer en nuevo proyecto en Estados Unidos

El 22 de febrero, Jung Ji-hoon, mejor conocido como Rain, realizó una entrevista en video con Star News para conmemorar el final del drama de tvN Ghost Doctor. 'Ghost Doctor' cuenta la historia de un médico arrogante pero genial que muere y se ve obligado a compartir el cuerpo con un residente.

Ese día, Rain compartió sus pensamientos sobre ser actor y cantante, además de los planes de su próximo proyecto en los Estados Unidos. Compartió: "Antes, pensaba que había limitaciones para ser cantante. Sin embargo, eso era una diferencia de opinión. Creo que el concepto cambió. Todavía quiero bailar bien, así que controlo mi dieta y quiero hacer ejercicio".

El actor surcoreano Rain comentó que no es una persona graciosa por naturaleza y que no puede hacer reír a la gente. Agradeció a quienes lo rodearon que lo ayudaron a ingresar a la industria de los programas de entretenimiento. Explicó: "No puedo hacer reír a la gente. Entonces, creo que pude hacer programas de entretenimiento gracias al productor Kim Tae Ho, Jae Suk Hyung (Yoo Jae Suk) y Hyori Nuna (Lee Hyori)".

Rain reveló que quiere ingresar por completo a la industria de los programas de variedades, pero aún no está seguro. Recientemente, La Verdad Noticias informó sobre las estrellas de K-Dramas que tuvieron éxito en Hollywood.

Durante esta entrevista, llamó la atención al mencionar sus proyectos en el extranjero. Después de aparecer en el drama de MBC de 2019 'Welcome 2 Life', hizo una audición para un proyecto en los EE UU, pero su entrada a Estados Unidos fue cancelada debido a la propagación del virus COVID-19.

Rain mostró una gran confianza y dijo: "Actualmente estoy discutiendo estos proyectos y tengo la buena sensación de que podré firmar un contrato".

¿Qué edad tiene Rain?

Foto: Official Instagram of Rain

Rain tiene 39 años de edad, ya que nació el 25 de junio de 1982 en Seosan, Corea del Sur. Ha sido reconocido como un actor talentoso al aparecer en obras extranjeras desde mediados de la década de 2000 y también protagonizó la película de Hollywood 'Ninja Assassin'.

Recientemente, los originales de Netflix 'Squid Game', 'Single's Inferno' y 'All of Us Are Dead' han tenido éxito de manera consecutiva. Rain explicó: "Los cantantes, los dramas y las películas se han convertido en el centro del mundo”.

“Es increíble. De hecho, cuando estaba en una gira mundial en 2005, tuve un conflicto racial. Había personas que tenían prejuicios al ver a un hombre asiático tratando de ingresar al mercado de la música estadounidense. También en Corea, existía el prejuicio de que la entrada a los Estados Unidos no tendría éxito". Continuó diciendo:

"En última instancia, los jóvenes increíbles están ocupando el primer lugar en el mercado global. Ahora, parece tan natural. Estoy orgulloso de que tengamos tanto éxito en la década de 2020".

El cantante está casado con la actriz Kim Tae Hee y tiene dos hijas. El 25 de octubre de 2017, nació su pequeña hija, mientras que el 19 de septiembre de 2019, nació su segunda hija. Finalmente, te recordamos que puedes seguir a Rain en su Instagram oficial @rain_oppa.

