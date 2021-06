RM y Jimin de BTS poseen uno de los apartamentos más caros de Corea del Sur

BTS es uno de los septetos de K-pop más queridos a nivel mundial. Ahora, según informes, los miembros del grupo RM y Jimin han adquirido nuevos apartamentos en una de las zonas más caras de Corea del Sur.

Según un informe en Sky Daily, una revista de bienes raíces, los miembros de BTS han comprado sus propios apartamentos nuevos y lujosos. Estos nuevos apartamentos se encuentran en el complejo de apartamentos "Nine One Hannam" ubicado en el centro de Seúl.

De acuerdo a dicha revista el líder de BTS compró su apartamento por 6.36 mil millones de wones o alrededor de 5.7 millones de dólares, mientras que Jimin compró su apartamento por 5.9 mil millones de wones o alrededor de 5.3 millones de dólares.

Si bien aún no se conocen otros detalles sobre sus casas y su interior, Nine One Hannam, el complejo de apartamentos donde trajeron sus apartamentos también alberga a varias otras celebridades y hombres de negocios del K-pop.

¿Cuánto dinero tiene Jimin?

El cantante de K-pop posee una gran fortuna.

La mayor parte de los ingresos que recibe Jimin proviene de su trabajo como ídolo en BTS, el miembro de la banda de Big Hit Entertainment recibe dinero de la venta de entradas para conciertos, colaboraciones, mercadería oficial, discos y el uso de su nombre e imagen.

El cantante surcoreano también recibe regalías por algunas canciones que ha compuesto para su grupo, como: 'Friends' que canta con V, 'Lie' del material discográfico 'Wings' y 'Boyz With Fun', entre otros temas exitosos. Se dice que la fortuna total de Park Jimin es de 80 millones de dólares americanos.

¿Cuánto dinero tiene RM?

RM, líder de la banda.

Como te hemos dado a conocer en La Verdad Noticias RM o Rap Moster, literalmente "Moustruo del Rap" fue el primer integrante de BTS y por varios años fue el líder de la banda, hasta en diciembre de 2019 cuando el grupo nombró a J-Hope como nuevo líder.

Su sueño de ser rapero comenzó en el 2007, ha sido rapero underground. Compuso y produjo más de 100 canciones, de las cuales recibió regalías por lo que su fortuna está valuada en más de 7 millones de dólares, cifra con la cual se convierte en una de las personalidades mejor pagadas.

Recordemos que RM y Jimin son una de las celebridades con mayor ingreso de Corea del Sur por lo que las recientes adquisiciones solo son algunos “lujitos” que los integrantes de BTS se pueden dar sin problema.

