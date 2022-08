RM y J-Hope de BTS disfrutaron concierto de Billie Eilish en Seúl

.@BillieEilish's show tonight at the Gocheok Sky Dome in Seoul, South Korea has attented by multiple K-pop artists:



• BTS (Namjoon & Haseok)

• Red Velvet ( Yeri, Seulgi, Irene, Wendy)

• TXT (Yeonjun, Beomgyu, Taehyun)

• Jung Ho-Yeon

