RM se dice nervioso por la nominación de BTS a los Premios Grammy 2021

El fandom de BTS crece día a día, y la banda de chicos liderada por RM ni siquiera imaginó que obtendría una nominación a los Premios Grammy por su canción Dynamite, lanzada en 2019.

Con este tema BTS, ganó gran popularidad entre los fanáticos y ha sido nominada en la categoría Mejor interpretación de dúo/grupo pop por la Academia de grabación. Los miembros de la banda se alegran de haber recibido tanto amor de su repleta base de fans.

En reacción a la nominación a los Premios Grammy 2021, RM, alias Kim Nam-joon, dijo que está muy nervioso por esta gran noticia.

"Estamos nerviosos y, en realidad, francamente, no esperamos (ganar) tanto porque no queremos decepcionarnos porque Lady Gaga, Taylor, Bieber, todos los grandes nombres. Entonces, estamos un poco confundidos. Es como una montaña rusa: de ida y vuelta, de ida y vuelta, de arriba a abajo ", dijo RM a The Associated Press.

RM y el resto de los integrantes de BTS.

¿RM espera ganar el Grammy?

Jimin, otro miembro de BTS, agregó: “Es muy difícil de expresar con palabras. Incluso ahora no podemos creer que fuimos nominados y podremos actuar en los Grammy. Entonces, estamos agradecidos. Nos sentimos honrados".

Además de Dynamite de BTS, Rain on Me de Lady Gaga y Ariana Grande, Exile de Taylor Swift y Bon Iver, Intentions de Justin Bieber y Quavo, Un Dia (One Day) de J Balvin, Bad Bunny y Dua Lipa también están nominados en la misma categoría.

La ceremonia de los Premios Grammy 2021 estaba programada originalmente para el 31 de enero, pero se retrasó debido a la pandemia. Los Grammy ahora se llevarán a cabo el 14 de marzo (15 de marzo en India).

Como informamos en La Verdad Noticias, la Academia de la Grabación anunció la gran alineación para la función de los Premios Grammy que incluye a la banda liderada por RM, BTS, Taylor Swift, Harry Styles, Cardi B, Post Malone, Billie Eilish, Dua Lipa y Chris Martin, entre otros.

