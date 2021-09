¿RM prefiere seguir siendo el líder de BTS o irse como solista?

El miembro de BTS, RM, ha demostrado una y otra vez que es un gran líder. Ha estado liderando el grupo de K-Pop, compuesto por los miembros Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, durante más de ocho años. Sin embargo, una vez le hicieron una broma haciéndole creer que no estaba haciendo un buen trabajo.

En 2014, durante un especial en 4 Things Show de Mnet, Bang Si-hyuk (también conocido como Bang PD), el fundador de Big Hit Entertainment, decidió llamar a Kim Nam Joon a su oficina y gritarle, como parte de una broma.

Antes de pasar a la anécdota, La Verdad Noticias te recuerda que RM de BTS responde a un fanático de India que quiere tomarlo de la mano por su gran positividad. Entonces, tomando en cuenta la personalidad de Kim Nam Joon, es posible predecir cuál opción eligió sobre si seguir siendo el líder de Bangtan Boys o irse como solista.

Broma a RM de BTS por Bang Si-hyuk

Un RM nervioso entró a la oficina de Bang Si-hyuk, con Suga y J-Hope, quienes estaban en el plan de Bang PD, ya en la habitación. Mientras tanto, otros miembros de Bangtan Sonyeondan estaban mirando desde otra habitación.

Tan pronto como comenzó la reunión improvisada, RM fue detenido por varias razones. Llegó al extremo de que Bang PD dijo que Rap Monster estaba holgazaneando en lugar de producir música.

Mientras RM intentaba razonar, Bang PD se dirigió a Suga y J-Hope y les preguntó cuántas canciones habían producido. Mientras que Suga dijo tres, J-Hope reveló que estaba trabajando en uno en ese momento.

RM escuchó pacientemente, con la cabeza inclinada, mientras el Departamento de Policía de Bang le sermoneaba. Llegó a un punto en el que dijo: "Si vas a ser así, ¿por qué no vas solo?" RM se negó a responder. Sin embargo, Bang PD continuó con el tema.

Kim Nam Joon elige a Bangtan Boys antes que ser solista

"¿Estarás bien sin ir solo?" preguntó. RM respondió: "Sí". "No querrás ir solo, ¿verdad?" Bang PD preguntó de nuevo. “No”, fue la respuesta de RM. "Déjame preguntarte de nuevo, ¿solo o Bangtan Boys?" preguntó finalmente. "Bangtan", respondió RM al instante.

Pronto, a RM se le informó que era una broma y sus compañeros miembros de Bangtan Boys salieron corriendo de su escondite para ver si estaba llorando. "No estaba consciente (de la cámara oculta) en absoluto. Actuaron muy bien. Había una cámara, así que ¿cómo es que no me di cuenta?", dijo RM en la entrevista posterior a la broma.

“No vi ninguna pista. Pensé que mis habilidades de observación son bastante buenas”, agregó Kim Nam Joon. Para conocer las entrevistas de Bangtan Sonyeondan, te recomendamos seguir su canal de YouTube oficial, BANTANTV.

¿Cómo entró RM a BTS?

Bangtan Boys durante 2021 (Foto: BigHit Music)

En 2010, Sleepy se puso en contacto con RM y lo animó a hacer una audición para el CEO de Big Hit, Bang Si-hyuk. Bang le ofreció a RM un lugar en el sello discográfico y, sin que sus padres lo supieran, RM aceptó la oferta de inmediato.

La interacción hizo que Bang y Pdogg comenzaran la producción de un grupo de hip hop, que eventualmente se convirtió en el grupo Bangtan Sonyeondan. En septiembre de 2021, BTS baila al ritmo de Butter remix con Megan Thee Stallion y lanzó su CD Butter con la canción Permission to Dance.

