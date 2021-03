RM es el líder de BTS, pero también es rapero y compositor. Como virgo, algunos fanáticos piensan que el signo zodiacal de RM ayuda a explicar su creatividad y su lado trabajador. Esto es lo que sabemos sobre este artista y te lo daremos a conocer en La Verdad Noticias.

BTS es una exitosa banda de K-Pop que es conocida a nivel mundial y los chicos surcoreanos que integran al grupo son galanes cotizados y deseados por muchísimas chicas.

BTS tiene un increíble líder que es virgo

RM de BTS es Virgo

Es el artista detrás de canciones como "Intro: Persona" y "Trivia: Love". También es uno de los miembros que aparece en las mejores canciones como "Dynamite" y "Life Goes On". RM, cuyo nombre real es Kim Namjoon, es uno de los raperos de BTS.

Desde que BTS debutó hace más de siete años, los fans compartieron su amor por este miembro celebrando su cumpleaños, apodando el día "Namjoon Day". Nacido el 12 de septiembre de 1994, el signo zodiacal de este rapero es Virgo.

RM es el líder de BTS

Es rapero y bailarín en esta boy band, pero RM también es el líder y traductor no oficial de BTS. Cuando pasan tiempo en el extranjero, es RM quien a menudo responde a las preguntas de las entrevistas sobre su música.

Parte de la razón por la que RM es un líder tan bueno para este grupo de K-pop podría ser su carta natal y su signo solar. Los Virgo, además de ser creativos y confiables, son conocidos por ser trabajadores y organizados, según CoStar.

Estos rasgos son útiles mientras actúa como portavoz del grupo de K-pop e incluso cuando era un estudiante en la escuela secundaria, obteniendo una puntuación en el 1% superior de su clase. Otras celebridades Virgo incluyen a Beyoncé, Zendaya y el propio Jungkook de BTS, el miembro más joven del grupo.

RM es uno de los compositores de BTS

Cuando se trata de la música de BTS, cada uno de los miembros juega un papel en la creación de las pistas. Para Be (Deluxe Edition), V fue el miembro detrás de "Blue & Grey". Para varias canciones de Map of the Soul: 7, Suga y J-Hope ayudaron a escribir y producir la música.

Junto con los otros miembros, RM funciona como uno de los compositores y productores de este grupo de K-pop. RM, Suga y J-Hope co escribieron la canción principal del grupo, que encabeza las listas de éxitos de Bee (Edición Deluxe), "Life Goes On".

Según Genius, RM también escribió la letra de "The Truth Untold", "Intro: Singularity", "Outro: Tear" y "Airplane Pt. 2. " Sin embargo, fuera de BTS, RM también lanza música en solitario con el mismo nombre artístico. También colaboró con Lil Nas X para un remix de "Old Town Road".

"Para nosotros, siempre será importante seguir trabajando duro, bailando mejor, escribiendo mejores canciones, haciendo giras y dando ejemplo", dijo RM durante una entrevista de 2017 con Time.

“Mucha gente dice esto, pero es realmente cierto para nosotros: estamos viviendo un sueño, los siete, poder perseguir lo que amamos. Nos esforzamos por [poner] todo en nuestra música ".

El video musical "Dynamite" ya está disponible en YouTube. Music by BTS, incluido su álbum recientemente lanzado, Map of the Soul: 7, está disponible para transmisión en Spotify, Apple Music y la mayoría de las plataformas principales.

¡Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu! Síguenos en Twitter para mantenerte informado. Annyeong!