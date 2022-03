RM dice que no promete un futuro junto a BTS y aquí te decimos la razón

El líder de BTS, RM (Kim Nam-Joon) publicó una carta tras sus conciertos junto a Bangtan Sonyeondan en Seúl, Corea del Sur. Según información del portal Music Mundial, en la carta no prometió un futuro junto al grupo de K-Pop y se sinceró con ARMY sobre la razón.

A través de su cuenta de Weverse, Rap Monster habló sobre lo diferente que fueron estos conciertos presenciales Permission To Dance On Stage Seoul, ya que los gritos del fandom ARMY no estaban permitidos por las medidas de salud contra COVID-19.

RM agradeció a ARMY porque lograron terminar sus conciertos presenciales con éxito y todos los presentes (incluyendo a los fans, equipo de producción y sus compañeros de boyband) se mantuvieron sanos.

Carta de RM para ARMY

Según traducción del usuario de Twitter @caarlamoontoya, RM dijo lo siguiente en su carta: “Han estado bien, ¿verdad? Solo quería saludarlos (a todos ustedes) sonriendo brillantemente así, pero espero que perdonen a mi yo cuya boca no sabía cómo abrir (no sabía cómo comenzar a hablar) Por favor perdóname!”

Además, el rapero aseguró que no puede prometer nada sobre el futuro que nadie puede ver. Sin embargo, Namjoon dijo que en su lugar “disfrutará el día a día, así esto implique estar alejado de los escenarios”.

La Verdad Noticias te recuerda que Bangtan Sonyeondan aún debe pasar por el servicio militar obligatorio y no hemos recibido noticias sobre la ley para exentarlos. No olvidemos que todo Bangtan está de acuerdo en servir a su país y ellos mismos mencionaron que están orgullosos de poder alistarse al ejército cuando llegue el momento.

¿Cuándo es el servicio militar de BTS?

Aún no tenemos fecha para el servicio militar de Bangtan Boys, pero el Parlamento de Corea del Sur aprobó en 2020 que todo artista de K-Pop con reconocimiento mundial pueda aplazar su servicio hasta los 30 años de edad.

La Comisión de Defensa Nacional Surcoreana se ha reunido varias veces para cambiar esta ley, pero no han tenido avances. El cantante Jin (Kim Seok-Jin) es el mayor del grupo Bangtan Sonyeondan, por lo tanto sería el primero en iniciar su servicio militar.

“Quiero recordar que siempre fuiste la mejor parte de todo”, fueron las palabras de RM de BTS en su reciente carta para ARMY. Por lo tanto, no hay que perder la esperanza de un futuro junto a los siete miembros del grupo de K-Pop.

