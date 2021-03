RM de BTS sorprende al ARMY al revelar cuál es su rutina diaria

Los chicos de BTS lanzaron una serie de clips llamados BE-Log, en donde compartieron las actividades que realizan en un día normal y en su turno, el líder, RM sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son sus hobbies y actividades favoritas.

RM compartió recientemente un dulce vlog BE-Log con ARMY a través de Bangtan TV, en donde compartió el proceso de idear y escribir la canción, Fly To My Room, su intenso entrenamiento en el gimnasio y algunos momentos adorables y despreocupados en los que se le ve jugando con perros en los sets de su MV anterior, Life Goes On.

El video el líder de BTS comienza con una impresionante imagen del cielo nocturno de Seúl. Las hermosas voces de Taehyung de Blue & Grey llenan el video, mientras se presenciaba un día lluvioso en Seúl.

RM mostró sus hobbies y actividades favoritas.

RM, amante de la literatura

En el clip se puede ver también a RM leyendo un libro con concentración. Y es que RM es un chico apasionado de las artes, en especial de la pintura, música y literatura, uno de los hobbies que no puede faltar durante su rutina es la lectura.

Además, el artista compartió su rutina de ejercicios para mantenerse en forma, el líder de la agrupación de K-pop les dio prioridad a sus brazos, hizo series en distintos aparatos en el gimnasio y movió cuerdas pesadas para tener músculos fuertes.

El vlog de Kim Namjoon estuvo amenizado por la canción 'Blue & Grey', permitió que el clip tuviera un estilo sentimental y romántico.

El video de RM termina con Joon dándonos un vistazo de sus notas, con un mensaje especial para ARMY en la voz de Tae, Buenas noches. ¿qué miembro predice que pondrá su BE Log a continuación? La Verdad Noticias quiere conocer tu opinión, déjanos tus comentarios.

