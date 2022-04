¿RM de BTS se quedó en Estados Unidos por trabajo en solitario?

RM de BTS se ha quedado en los Estados Unidos después de que el resto del grupo (SUGA, Jin, Jimin, V, J-Hope y Jungkook) regresó a Corea del Sur. ARMYs (fans de BTS) están especulando si está trabajando en sus colaboraciones para su próximo mixtape en solitario.

Durante un reciente VLive, RM de BTS anuncia que está trabajando en nuevo proyecto en solitario. Agregó que pueden esperar algunas colaboraciones sorpresa en su proyecto, por lo que miles de fans están especulando nombres.

"Kim Nam Joon" RM de BTS

ARMYs quieren desesperadamente que RM haga colaboraciones con Rina Sawayama, Megan Thee Stallion, Epik High, Jackson Wang, HER y Kendrick Lamar. Los nombres de estos artistas están dando vueltas.

El nombre más popular que circula es el rapero estaodunidense Snoop Dog. Pero lo más probable es que Snoop Dog esté haciendo una colaboración con todo el grupo de K-Pop de BTS. Recordemos que el intérprete de “Drop It Like It's Hot” confirmó la colaboración en una entrevista diciendo que amaba su música y ambiente.

Algunos ARMYs escribieron que otros están siendo demasiado ambiciosos y Namjoon debe haberse quedado atrás para algunos viajes a museos o galerías de arte. Una persona incluso escribió que se quedaría para la ceremonia de graduación de su hermana.

Lo que emociona a la gente es el hecho de que Jackson Wang, Rina Sawayama y Epik High ahora están en los Estados Unidos. El último nombre que se suma es el de Kendrick Lamar. ¿Crees que RM se quedó en Estados Unidos para trabajar en su mixtape en solitario?

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que ARMYs saben que Jackson Wang y RM son amigos desde sus días de aprendices. Recientemente, Jackson Wang se convierte en el primer cantante chino en actuar en Coachella, creando un gran revuelo desde el escenario principal con su actuación en "Blow" y "100 Ways".

BTS regresaría a Las Vegas en mayo de 2022 para los Billboard Music Awards. Tienen siete nominaciones para canciones como "Butter" y "Permission To Dance". RM habló sobre su mixtape diciendo que los fans podían esperar una sorpresa. El álbum de comeback de BTS saldrá el 10 de junio de 2022.

