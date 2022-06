RM de BTS revela su nuevo tatuaje '7' y aquí están las pruebas

Cuando BTS lanzó su nuevo álbum Proof el viernes, el líder de la banda, RM, usó su cuenta de Instagram para compartir las noticias con sus seguidores. Compartió una captura de pantalla de las nuevas canciones del álbum en Instagram Stories, junto con la leyenda: "Hemos estado aquí hasta ahora"

En la siguiente historia, les dio una sorpresa a sus fanáticos cuando compartió una foto de su nuevo tatuaje en el tobillo, que decía '7'. ARMY usó Twitter para compartir fotos del tatuaje, que parece ser el tributo de Rap Monster (Kim Namjoon) a su banda de siete miembros.

7 también fue el nombre del álbum de 2020 de la banda, Map of the Soul: 7. Los fanáticos están convencidos de que otros miembros del grupo de K-Pop BTS también deben haberse hecho tatuajes similares, como ya habían comentado en varias ocasiones.

RM de BTS revela su nuevo tatuaje (Instagram: @rkive)

V había hablado sobre eso en Weverse, diciendo: “Hemos estado hablando de tatuajes de amistad desde siempre. Lo haremos algún día. Por favor, espérenlo”. RM también había hablado de ello en un V Live, revelando que habían tenido conversaciones sobre hacerse un tatuaje de amistad.

Él había dicho: "Vamos a tatuarnos siete puntos o siete de algo. O simplemente tatuarnos el número siete. Pero si realmente lo estamos haciendo, quiero hacerlo en el tobillo. Sabes, es simple". RM siguió con su última idea y se tatuó el número siete en el tobillo.

우정타투



�� 뭐 이제 일곱개의 점을 찍자부터 시작해서 뭐 북두칠성을 하네 뭘~ 뭐 일곱개의 뭔가를 하네 그냥 7을 심플하게 새기자네 뭐

�� 근데 하면 저는 발목 그냥 발목에 하고 싶어요 심플하게



7에 방탄이 제일 진심임 ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ pic.twitter.com/TI0wxmCgHr — ⛤ (@minimoni_mo_) April 9, 2022

La Verdad Noticias te comparte que ARMY inundó Twitter con comentarios sobre el tatuaje. Uno escribió: "Dios mío, se hicieron el tatuaje del 7", mientras que otro comentó: "Finalmente lo hicieron". Un tercero escribió: "Dios mío, el tatuaje de la amistad. Estoy gritando, llorando". Otro dijo: "Lo hicieron, se hicieron el tatuajeooooo".

BTS pronto celebrará el noveno aniversario de su debut. También presentarán su álbum Proof en vivo para conmemorar la ocasión el 13 de junio de 2022, para lo cual estarán acompañados por un 'invitado especial'. BTS estrenó el MV Yet To Come, una canción optimista que cautivó a ARMY con un mensaje esperanzador.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!