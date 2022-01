RM de BTS quiere que sus canciones sean más abstractas

El 22 de diciembre de 2021, la revista GQ publicó entrevistas exclusivas con Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, Jungkook y RM de BTS. En su larga entrevista con la revista, el líder de Bangtan Sonyeondan habló sobre su proceso de composición y la relación de BTS con su base de fans, ARMY.

En la misma entrevista, Jin de BTS revela que Coldplay omitió su parte favorita de My Universe; una que ambas bandas deseaban incluir pero no fue posible debido a “problemas de pronunciación”. En esta ocasión, La Verdad Noticias te comparte las novedades de RM.

RM de BTS quiere pensar como un pintor

RM siempre ha sido franco sobre su amor por el arte y los pintores, y el rapero de BTS visita museos con frecuencia mientras viaja. Hablando con la revista GQ , RM compartió que quiere modelar su propio arte después de "pintores". RM de BTS le dijo a la revista GQ:

“Los pintores que me gustan tienden a ser así. Me permiten experimentar una pieza con mi mente. Cuando te paras frente a su trabajo, es como si hubieras sido transportado a un momento particular. Su trabajo contiene espacios en blanco”.

RM de BTS continuó: “Cuando sigo viendo y persiguiendo lo que me gusta, descubro que mi propio trabajo comienza a parecerse a esas mismas cosas. Me entreno en imágenes tratando de expresar e implementar texturas musicales a través de una variedad de sentidos”.

Fotos: RM de BTS en Twitter

Continuando con su idea de escribir música como un pintor hace arte, RM reveló que quiere hacer que sus letras sean “más abstractas”. El miembro de BTS usó el concepto de amor para explicar su punto y le dijo a la revista GQ:

“Toma el amor como ejemplo. Hay muchos temas diferentes en el amor, ¿verdad? Hay canciones que puedes escuchar y pensar, 'Oh, esto está escrito por un hombre después de una ruptura porque quiere aferrarse a la mujer que ama'. En lugar de escribir algo que pueda sentirse plano, quiero dar forma a algo más abstracto”.

El rapero agregó: “La abstracción puede parecer vaga y tal vez no tan audaz, pero si miras la historia de la pintura, el arte abstracto entró en escena después del arte figurativo. Es difícil expresar algo solo a través de la representación exacta y creo que la abstracción es la compresión de la esencia de una cosa, tal vez solo a través de su color o forma”.

“1 más 1 podría ser 2, sí, pero la ecuación también podría contener corchetes o notaciones de desigualdad... Cada vez estoy más entusiasmado con las posibilidades que se pueden encontrar en estos espacios en blanco”. Recordamos que puedes seguir a RM de BTS en su cuenta personal de Instagram.

¿Cuáles son las canciones en solitario de Namjoon?

Fantastic

Oh my darling don't cry

각성

Do You

Forever rain

Change

Bicyle

¿Sabías que RM de BTS ha cambiado la forma en que escribe letras? BTS debutó por primera vez en 2013 y RM también ha lanzado varios mixtapes como solista. Hablando con la revista GQ, RM compartió cómo ha cambiado su composición a lo largo de los años:

“Hubo un tiempo en el que usaba regularmente un lenguaje fuerte. 'Quiero llegar a ser poderoso'; 'voy a probarme a mí mismo'; 'Voy a conquistar todo.' Pronunciar palabras como estas aliviaron mi estrés”, dijo RM.

El rapero de BTS continuó: “Y, sin embargo, me hizo pensar más y más en los pequeños detalles. 'Entonces, ¿cómo exactamente vas a conquistar todo? ¿De verdad puedes hacerlo? ¿Qué significa conquistar, de todos modos? Me hizo considerar los espacios en blanco que siguen a tales declaraciones”.

Finalmente, te compartimos que RM hizo que una profesora de estudios de la mujer revisara letras de BTS. El rapero quería que ARMY recibiera canciones con igualdad de género. Y para ello decidió poner a revisión las letras.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!