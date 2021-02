RM de BTS presume visita a exhibición de arte en Corea del Sur

El líder de BTS, Kim Nam-joon, mejor conocido como RM, se dirigió a Twitter para revelar que estaba fuera de casa, visitando una exposición de arte en Seúl, Corea del Sur. Los fanáticos saben que el cantante de Bangtan es un ávido entusiasta del arte. El rapero internacional ha manifestado su interés por él de vez en cuando.

Esta vez, RM salió a visitar una exhibición de arte en el Museo Nacional de Corea. El rapero también compartió dos fotos de la exhibición antes de compartir una foto de su bicicleta y una selfie, mismas que te mostraremos en La Verdad Noticias.

Un fan de BTS, que usa el nombre de usuario de Twitter de @iIlejeons, reveló que la exhibición de arte en el tweet de RM es una escena de invierno, realizada por Kim Jeong-hui. La obra es parte de la exposición 'After Every Winter Comes Spring'.

También se revela que la imagen de las plantas es realizada por Eom Yujeong, como parte de su exposición individual 'Feuilles'. RM compartió una serie de fotos con emojis que representan el invierno y la primavera.

Después de su tuit, el artista Eom Yujeong agradeció a RM por visitar su exposición y compartir su trabajo en las redes sociales. Retwitteó la publicación del rapero y escribió una nota de agradecimiento.

RM ha dejado claro que le encanta todo tipo de arte

RM de BTS es fiel amante del arte

El íder del exitodo grupo de K-Pop, RM, compartió un vistazo de su día unos días después de que BTS lanzara su BE Essential Edition. El líder se unió a los miembros del grupo Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook para una sesión especial en vivo en la que interactuaron con los fans.

Durante el chat, el grupo no solo habló sobre su nuevo lanzamiento, sino que también confesó que extrañaban al fandom. El grupo agregó que esperan que las cosas sean diferentes el próximo año.

Si bien BTS ha estado ocupado con las actividades previas al lanzamiento del álbum, los fanáticos también están esperando ansiosamente ver a BTS actuar en MTV Unplugged. Se verá al septeto interpretando sus temas de éxito, incluidas las canciones de su último álbum.

