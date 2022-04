RM de BTS mandó un mensaje a los haters por no ganar en los Grammy

Durante el primer concierto que el grupo de K-Pop ofreció en Las Vegas como parte de Permission To Dance On Stage, RM de BTS habló sobre las críticas que han surgido luego de que los idols no ganaron en los Grammy, pues algunos usuarios han expresado su opinión sobre la agrupación surcoreana.

Recordamos que el pasado 3 de abril se llevó a cabo la celebración de premios en la música. Los idols estaban nominados a Mejor canción grupo o grupo pop por “Butter”, pero los ganadores fueron Doja Cat y SZA con “Kiss Me More”, por lo que el líder lanzó un mensaje a los usuarios.

Anteriormente en La Verdad Noticias te compartimos el setlist que interpretó el grupo en Las Vegas. El concierto fue todo un éxito. ARMY pudo disfrutar de las exitosas canciones de la boy band, y tuvieron la oportunidad de presenciar el gran talento de los cantantes en el baile.

RM de BTS y su mensaje tras perder en los Grammy

El líder de la agrupación surcoreana dijo que ha habido mucho ruido sobre los Grammy y expresó que odiar es la libertad de los usuarios, pero recomendó que es mejor hablar con amigos, tomar un café y olvidarlo, en lugar de comentar lo ocurrido en redes sociales.

Namjoon dijo: “Yo no expresaría mi furia por internet porque soy un adulto”. Comentó, de igual forma aseguró que la verdadera razón de que se encuentra en Las Vegas es para ver al ARMY, de igual forma mencionó que cantar y bailar es la razón por la que siguen en Las Vegas.

“Dejen que los que odian, odien, y que los que aman, amen”.

¿Qué significa RM para BTS?

Kim Nam-Joon

Es el integrante de la boy band surcoreana, Kim Nam-Joon y es el líder del grupo, tiene 27 años de edad y ha destacado en la industria musical por su talento en el baile, canto, además es compositor y productor. Nació el 12 de septiembre de 1994. Se convirtió en el líder, porque fue el primero de los miembros.

En el 2013, RM de BTS debutó con la banda, por lo que él se ha encargado de liderar y representar a sus demás compañeros. Una de sus grandes habilidades es que habla fluidamente inglés y japonés, aparte de su lengua coreana materna.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!