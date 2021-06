RM de BTS enamora a ARMY luciendo su cabello despeinado

La boyband del K-Pop conocida como BTS, tiene fama mundial en 2021. Sus siete integrantes siempre están pendientes de su fandom ARMY, y recientemente, RM publicó una selfie en su cuenta oficial de Weverse, donde sus fans amaron su cabello despeinado.

ARMY siempre agradece las actualizaciones de sus estrellas favoritas. En esta ocasión, fue Kim Nam-Joon quien lució su lado natural frente a sus fans. El momento se tornó divertido en redes sociales y La Verdad Noticias te comparte la imagen del rapero a continuación.

Namjoon BTS luce su cabello despeinado para ARMY

(Foto: Weverse Rap Monster)

En esta fotografía o selfie, Namjoon lució su cabello color plateado. J-Hope de BTS presumió el mismo color durante la promoción de Butter y ahora Rap Monster siguió el ejemplo. Las estrellas de Big Hit Entertainment están acostumbradas a teñirse el cabello con regularidad, pero el peinado es algo a parte.

Muchos ARMY comentarón que Rap Monster luce “tierno y con pelo de perrito”, otros solo reaccionaron al comentario del idol que escribió: “mi pelo esta mut gaeturl” (mi cabello está muy desordenado y parece pelo de perro en color plata).

Otro usuario comparó el cabello de Kim Namjoon con un diente de león y el idol del grupo BTS le contestó que la comparación le parecía extraña, ya que aún no es temporada para esa planta. Los fanáticos de Namjoon no han dejado de elogiar su estilo y ahora esperan con emoción el siguiente look o outfit del Bangtan Sonyeondan.

RM y el grupo BTS en 2021

Los chicos de BTS han estado ocupados con su siguiente álbum musical en 2021. El sencillo “Dynamite” (completamente en inglés) se convirtió en un éxito global y su reciente canción “Butter” encabeza los Billboard Top 100 durante cuatro semanas consecutivas.

ARMY puede esperar más de RM como solista y su reciente canción “Bicycle”. Los nuevos looks van de la mano junto con futuros lanzamientos de éxitos. ¿De qué color te gusta ver el cabello de Rap Monster? Te compartiremos más actualizaciones de BTS en el futuro.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Annyeong!