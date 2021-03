RM de BTS celebra el cumpleaños de su perro con linda celebración

Los chicos de BTS son amantes de las mascotas, especialmente de los perritos y así lo dejó el líder, RM al presumir con el ARMY la celebración que le hizo a su lomito por su cumpleaños.

El cantante de K-pop deleitó a sus fans al compartir fotos en la celebración del cumpleaños de su perro de nombre, Monie, quien cumplió 8 años de edad.

En una publicación en Twitter, el líder de BTS escribió "Es su cumpleaños" junto con cuatro lindas imágenes, en las que Monie aparece frente a un "pastel" con una vela número "8".

La publicación se volvió viral rápidamente, acumulando más de 1,5 millones de me gusta y llevando el nombre "Monie" a los temas de tendencia de Twitter. Todo porque, muchos ARMY también querían presentarle a RM sus cachorros con tweets llenos de afecto.

RM es amante de las mascotas.

Rutina de RM

Reciente chicos de BTS lanzaron una serie de clips llamados BE-Log, en donde compartieron las actividades que realizan en un día normal y en su turno, el líder, RM sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son sus hobbies y actividades favoritas.

RM compartió recientemente un dulce vlog BE-Log con ARMY a través de Bangtan TV, en donde compartió el proceso de idear y escribir la canción, Fly To My Room, su intenso entrenamiento en el gimnasio y algunos momentos adorables y despreocupados en los que se le ve jugando con perros en los sets de su MV anterior, Life Goes On.

El vlog de RM estuvo amenizado por la canción 'Blue & Grey', permitió que el clip tuviera un estilo sentimental y romántico.

