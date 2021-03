RM asegura sentirse orgulloso de BTS pese a no ganar los premios Grammy

Pese a no llevarse a casa los premios Grammy, BTS intentó animar a sus fans haciendo Vlive. Con ojos que lucen cansados, los integrantes saludaron a ARMY con alegría. El líder de BTS, RM, dijo que positivamente sobre los resultados.

Al hablar de los premios Grammy de este año, el líder dijo que tomará esta experiencia como un paso para trabajar aún más duro en el futuro.

"Aunque muchos de ustedes pueden pensar que no obtendremos el premio, lo tomo como una señal para que 'vengan y lo consigan ustedes mismos'. Así es como lo acepté", dijo RM.

En lugar de pensar en el fracaso, el líder de BTS, prefiere centrarse en los hechos, es el primer artista coreano en ser nominado a un Grammy y también en actuar en solitario.

RM se dijo orgulloso de los chicos de BTS.

"Para ser honesto, esta es la primera vez que somos nominados. Es la primera vez que somos nominados como grupo y hacemos una actuación en solitario. Pensemos en esto de manera positiva", dijo RM.

A través de la transmisión, el líder de la banda también agradeció a los fans, invitándolos a darse palmaditas en la cabeza por hacer grandes cosas juntos.

"Nunca nos detengamos y sigamos", dijo RM.

RM anuncia el nuevo proyecto de BTS

En una entrevista con ET Canada, RM reveló que los miembros de la banda están trabajando actualmente en "nueva música" para sus fans.

Como dimos a conocer en La Verdad Noticias, en la antesala a los Premios Grammy 2021, BTS se sentó con ET Canada. Durante la entrevista, RM compartió que BTS no planeaba originalmente lanzar “Dynamite” o su álbum BE de 2020.

Sin embargo, debido a que su gira Map of the Soul se pospuso indefinidamente debido a la pandemia de COVID-19, el grupo de K-pop tuvo tiempo para trabajar en la música.

"Sí, estamos trabajando en nuestra nueva música, y todo el mundo está demasiado para sus solos o singles y les gusta personalmente", dijo RM.

