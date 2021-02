RM: Nueve fotografías del integrante de BTS que debes tener ¡Adorable!

El integrante de BTS, Kim Nam Joon o mejor conocido como RM, a menudo se ha tomado selfies sin maquillaje, incluso antes de su debut oficial y su belleza es igual de encantador. Si eres fan de RM estas son las fotografías del artista K-pop.

Por supuesto esto hace feliz a ARMY, porque ni siquiera todos los ídolos se atreven a seguir subiendo selfies sin maquillaje. Es cierto que sigue siendo igual de guapo y en La Verdad Noticias te traemos las mejores selfies de RM al natural que lo comprueban.

RM es un rapero que se sometió a un período de entrenamiento de 4 años, el más largo entre otros miembros de BTS.

RM sin maquillaje.

Se sabe que RM es muy torpe, no es de extrañar que él mismo admita que a menudo pierde sus AirPods.

RM es algo despistado.

Aunque se adapta a cualquier peinado, el integrante de BTS reveló en una entrevista que ya no quiere volver con el cabello rosado.

RM se tiñó el cabello de rosado ¡Atrevido!

RM tiene confianza, incluso el momento en el que no dudó en bailar la canción de EXID "Up and Down" en Weekly Idol fue considerado icónico y muy divertido.

RM es divertido.

RM nunca dudó en mostrarse tal como es, sin maquillaje y así sigue enamorando a sus fans.

Por lo general, RM es tendencia en Twitter cuando carga selfies. Hace desaparecer a ARMY.

RM es adorado en Twitter.

RM es distinguido por su creatividad

RM es muy creativo como músico, su mixtape puede incluso hacer reflexionar a sus oyentes porque habla de todo sobre la vida y de acuerdo con la realidad.

RM es un gran musico.

RM con J-Hope y Suga están acostumbrados a trabajar juntos para lograr los máximos resultados, incluso en la preparación para la interpretación de la canción de la unidad "Ddaeng".

RM mantiene buena relación con J-Hope y Suga.

RM tiene una característica en las selfies, muestra su lado lindo con poses simples que ponen nerviosos a ARMY.

RM sin maquillaje.

