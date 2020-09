¿Quiénes son las integrantes de Blackpink? Conoce más sobre ellas

Blackpink es el sensacional grupo femenino de K-pop formado por cuatro integrantes que están conquistando el mundo, y acaban de batir récords con su nuevo sencillo 'How You Like That' para el estreno más grande de videos musicales de YouTube cuando se registraron 1.65 millones. para verlo caer.

Blackpink, que se formó en 2016, tiene dos álbumes de estudio y una serie de sencillos que probablemente ya haya escuchado, como "Kill This Love" (que apareció en la banda sonora de la segunda parte de To All The Boys) y "Whistle".

Jisoo

Jisoo, nombre completo Kim Jisoo tiene 24 años y es el miembro de mayor edad de Blackpink.

Además de cantante, Jisoo también es actriz y modelo que protagonizó varios videos musicales antes de encontrar la fama con Blackpink.

Aunque no puede hablar inglés como sus compañeros de reparto, Jisoo habla coreano, japonés y chino con fluidez.

Jennie

La rapera del grupo Jennie, cuyo nombre completo es Kim Jennie, tiene 23 años. Antes de unirse a Blackpink, lanzó su propio sencillo titulado "SOLO", debutando tanto con su rap como con sus impresionantes habilidades de canto.

Aunque cada uno de los miembros de Blackpink son íconos de la moda en su propia liga, Jennie es conocida por sus credenciales de estilo, consiguiendo su propia portada en Vogue Korea en mayo.

Jennie vivió en Nueva Zelanda durante bastante tiempo antes de regresar a Corea del Sur en 2010, lo que significa que habla inglés con fluidez, así como coreano y japonés.

Rose

Rosé ’es el cantante principal de Blackpink y tiene 22 años.

Su nombre completo es Park Chaeyoung y tiene el icónico cabello rubio fresa que le encanta mezclar en sus tonos.

Rosé nació en Nueva Zelanda y se crió en Australia, lo que significa que ella también habla un inglés impecable. Down Under también fue donde Rosé participó por primera vez en las audiciones de YG Entertainment y quedó en primer lugar.

La joven de 22 años es una fotógrafa entusiasta y los fans la adoran por sus versiones de grandes canciones como "Fallin" All In You "de Shawn Mendes.

Lisa

Lisa, de nombre completo Lalisa/Pranpriya Manoban, es la integrante más joven de Blackpink a los 22 años y es la bailarina principal del grupo luego de ser parte de un equipo de baile desde una edad temprana antes de audicionar para convertirse en una estrella propia en K-Popular.

La cantante se crió en Tailandia, que es donde audicionó para YG Entertainment, pero también habla inglés, japonés y chino básico.

Al igual que Jennie, rapea y canta, pero sus movimientos de baile suelen ser el foco de los videos virales de Blackpink.