¿Quién es la esposa de Kim Hyun-joong?

El popular idol coreano, Kim Hyun-joong, sorprendió a todos y se casó este año. Así que todos los fans y seguidores del famoso, también los medios, están muy interesados en saber todo sobre su actual esposa que hasta ahora no es todo un misterio.

Pues el idol coreano está entre los más queridos, después de realizar importantes dramas coreanos muy conocidos como, por ejemplo, Playfull Kiss y Boys Over Flowers. También tiene una gran trayectoria en el K-Pop con la banda SS501 y en solitario.

Con una fama como la de Kim Hyun-joong, que se haya casado es una gran noticia para sus fans, pero también doloroso para las chicas quienes quedaron enamoradas de sus personajes y de sus canciones. Así que te contamos quién es la mujer que robó su soltería.

¿Quién es la esposa de Kim Hyun-joong y cuándo se casaron?

Anunció su boda en un concierto.

Hasta ahora no hay nueva información sobre la esposa de Kim Hyun-joong puesto que ella no pertenece al medio. Sin embargo, el cantante y actor ha ido revelando poco a poco algunos detalles de ella. Si te has perdido lo que ha dicho aquí te contamos un resumen, además, podrás revisar más información en La Verdad Noticias.

Su boda fue anunciada por el mismo idol en un concierto el 27 de febrero del 2022, asimismo, su agencia comentó que no hubo una celebración por la pandemia de Covid-19. También, se supo por TV Daily que fue una amiga de la infancia y primer amor.

Pero perdieron contacto por su carrera como idol, él revelaría está información en el 2011. Después, tras un reencuentro reciente pudieron vivir el romance que se perdieron. Ahora, felizmente casados, esperan a su primer hijo, al parecer ya está a la mitad del embarazo.

¿Qué edad tiene actualmente Kim Hyun-joong?

Kim Hyun-joong antes y después.

El famoso idol Kim Hyun-joong actualmente tiene 36 años. Nació en Seúl, Corea el 6 de junio de 1986 y comenzó su carrera artística desde el 2005 por lo que ya tiene una trayectoría de 17 años. En ese tiempo tuvo una batalla legal con su ex novia, pero ganó el caso.

