¿Quién es el líder de Tomorrow X Together?

Tomorrow X Together, también conocidos como TXT, son una boyband de K-Pop que debutó el 4 de marzo de 2019 con el EP titulado "The Dream Chapter: Star". Desde entonces, lanzaron portadas y se clasificaron en millones de reproducciones en videos musicales de YouTube.

Los miembros de TXT también son amigos cercanos del galardonado grupo BTS (Bangtan Sonyeondan). Ambos están bajo la misma etiqueta, HYBE Corporation (antes Big Hit Entertainment) y a menudo comparten el apoyo a los esfuerzos de los demás.

TXT también lanzó una versión de la canción de Ariana Grande "Thank U, Next", aparecieron en programas de entrevistas como Good Morning America y continúan ganando millones de reproducciones en plataformas de música como Spotify y Apple Music. Recientemente, TXT explora más rock en su nuevo video musical Loser Lover.

¿Quién es el líder de TXT?

Foto: TXT Official - Twitter

Hay cinco miembros en esta banda de chicos: Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun y Huening Kai. Como cantante, bailarín y "subrapero" de este grupo, Choi Soo Bin (Steve Choi) es el líder de Tomorrow X Together. De igual forma, Soobin de TXT y Arin de Oh My Girl son los nuevos presentadores de Music Bank.

Este artista, apodado "cucumber" debido a su altura aproximada de 184 cm, es solo el segundo miembro de mayor edad de la banda de chicos. Yeonjun es el mayor en TXT, sin embargo, como líder de TXT, Soobin responde la mayoría de las preguntas en las entrevistas.

Soobin también entiende bien el inglés, al igual que otros miembros. Aunque es habitual que algunos grupos de K-Pop tengan un portavoz, no todas las bandas tienen un líder. Por ejemplo, después de entrenar juntos durante varios años, BLACKPINK decidió no tener un líder, citando su estrecha amistad como el razonamiento detrás de la decisión.

Relación de Soobin con Tomorrow X Together

Durante una entrevista de 2020 con la revista Weverse, Soobin comentó las opiniones sobre los otros miembros. Particularmente, eso incluyó un saludo al cantante y bailarín del grupo llamado Hueningkai.

“Hueningkai es como mi refugio seguro”, dijo Soobin. "Cuando era un aprendiz, tuve dificultades para adaptarme a lo que era, para mí, un ambiente extranjero, pero después de cuatro o cinco meses, llegó Hueningkai y fuimos los primeros en hacernos amigos", agregó Steve Choi.

"Nos superponemos mucho en personalidad y gusto, lo que inmediatamente nos acercó más"

Soobin continuó diciendo que una vez que conoció a Hueningkai, encontró mucho consuelo en su vida como aprendiz. “Cuando éramos aprendices, Beomgyu estaba muy entusiasmado con la idea de hacerse amigo de todos nosotros. Una especie de mariposa social genial", confesó el líder de TXT.

Los fanáticos pueden ponerse al día con Soobin y otros miembros de Tomorrow X Together en plataformas como Twitter, Weverse y VLive. Finalmente, La Verdad Noticias te recuerda que la música de TXT está disponible para transmisión en plataformas como Spotify y Apple Music, mientras que sus videos musicales están disponibles en el canal de YouTube, HYBE LABELS.

