¿Quién es Park Eun Bin del K-Drama Extraordinary Attorney Woo?

Los últimos años han visto un aumento en la cantidad de K-Dramas con temas más diversos centrados en el humanismo y las mujeres, muy lejos de los habituales tropos románticos y sobrenaturales.

El mes pasado, Netflix lanzó Extraordinary Attorney Woo (Woo, una abogada extraordinaria), que cuenta la historia de una brillante abogada llamada Woo Young-woo que enfrenta desafíos en la sala del tribunal; también es una mujer con autismo.

La Verdad Noticias te comparte que el programa ha obtenido excelentes críticas del público hasta el momento, y lo más destacado es la increíble actuación de la actriz principal Park Eun Bin. Una usuaria compartió en Twitter cómo finalmente se sintió representada en la pantalla:

“Como persona autista, debo decir que el abogado extraordinario Woo es una de las mejores representaciones de mi discapacidad. Lloré mucho incluso en el primer episodio por lo mucho que me relacioné con él”.

¿Quién es la actriz de K-Drama Park Eun Bin?

Park Eun Bin de niña (Foto: @TrcCu1/Twitter)

Ella era una actriz infantil.

A pesar de no estar acreditada en IMDB por su papel, Park reveló en la televisión coreana que su carrera como actriz infantil comenzó en White Nights 3.98 de 1996 junto al actor Choi Min-soo, según KBizoom. Lee Byung-hun y Lee Jung-jae de El Juego del Calamar (Squid Game) también protagonizaron la misma película.

Después de esto, interpretó el papel de varios niños en varias películas y series de televisión más románticas e históricas, incluida la emperatriz Myeongseong (2001) y el popular programa The Great Queen Seondeok (2009) como la princesa Boryang.

En una entrevista en el programa de SBS My Ugly Duckling, Park dijo: “Tenía que ir a la escuela y trabajar al mismo tiempo, así que no tenía tiempo para relajarme. Realmente nunca salí o rompí las reglas para divertirme. Eso fue un poco difícil para mí en ese momento”.

Kim Eun Bin en "The King's Affection" derecha

“Cuando era más joven, la persona que quería que hiciera este trabajo no eran mis padres, sino yo mismo. Es por eso que tuve que hacer todo lo posible para tener éxito”, dijo más tarde a Vogue.

En 2012, obtuvo su primer papel principal en el romance de viajes en el tiempo Operation Proposal, protagonizada por el actor infantil y ex coprotagonista de Queen Seondeok , Yoo Seung-ho. Este último, es uno de los K-Dramas clásicos que debes ver.

Desde entonces, Park ha aparecido en Age of Youth (2016), Hot Stove League (2019) y Do You Like Brahms? (2020). Pero su estrellato mundial llegó después de interpretar al príncipe heredero Lee Hwi en el aclamado drama histórico The King's Affection junto a Rowoon.

Ha estado en videos musicales con Taeyang y Taeyeon.

Además de hacer muchas películas y programas de televisión, Park también ha aparecido en los videos musicales de algunas de las estrellas pop más grandes de Corea del Sur.

Protagonizó por primera vez Baby Vox's Doll en 2001 interpretando a una joven fan, y ganó atención mundial cuando apareció en el número de baile de Taeyang I'll Be There una década después. En el video musical, Park interpretó a un interés amoroso etéreo con las vibraciones de Bella de Twilight para Taeyang.

La joven de 29 años también protagonizó el video musical de Taeyeon y la balada Like a Star de The One ese mismo año.

Ella tiene una perspectiva única sobre la actuación.

Con más de una década de actuación en su haber, Park ciertamente sabe un par de cosas sobre la profesión. Su enfoque personal del oficio también es único, a juzgar por su entrevista con The Star.

“Es un proceso de sublimación. Creo que ese pasaje es actuar. A través de la actuación, experimento cosas que no puedo hacer como el Park Eun-bin humano. Por eso me divierto más y me siento libre cuando actúo. Actuar es mi forma de comunicarme. Por supuesto, pierdo fuerza [haciéndolo], pero a través de eso, repito el proceso de recarga y liberación de energía”, explicó.

En otra entrevista, explicó cómo se preparó para su personaje en El afecto del rey . “Mis valores personales pueden afectar el comportamiento y la mentalidad del personaje, así que trato de separar al personaje de mi vida personal para poder entenderlo completamente y sumergirme en él. Esto significa que en el programa solo podrás ver el Hwi que he creado”.

Park ha ganado siete premios a lo largo de su carrera hasta el momento, incluido el premio a la mejor actriz de excelencia de KBS y dos premios de drama de SBS, y ha sido nominada a más de 20.

Recientemente estuvo nominada a la mejor actriz en televisión en los premios Baeksang Arts Awards 2022. por su papel en The King's Affection pero perdió ante Kim Tae-ri por Twenty Five, Twenty One.

Park Eun Bin ha ganado dos SBS Drama Awards

Estudió psicología y tiene varios respaldos de marca en su haber.

Según Kpop Post, Park Eun Bin asistió a la Universidad de Sogang en 2011 y se graduó de su departamento de psicología y comunicación de medios, donde también estudió periodismo.

Una de sus ex compañeras de escuela, una YouTuber que se hace llamar Haeju, la describió como "amable, bonita y que estudia bien". Fuera de la actuación, la estrella coreana también ha sido seleccionada para varios patrocinios de marca.

Como es evidente en su página de Instagram, Park ha trabajado con el relojero de lujo suizo Tissot, la marca coreana de cuidado de la piel Rataplan Seoul y The Face Shop, así como con la marca de bebidas Lotte Chilsung. Park también fue una vez embajadora de marca de la compañía de cosméticos A'Pieu en 2011.

Al principio tenía miedo de interpretar a Woo Young-woo.

Según varios informes, Park tenía miedo de asumir el papel de la brillante abogada autista en su nuevo programa.

“Era muy cauteloso y tenía miedo de crear prejuicios. Seguía preguntándome '¿Está bien que yo actúe esto y aquello?' Entonces encontré la respuesta de que, en lugar de pensar en actuar, primero necesitaba entender cómo me siento al respecto. Agregué la sinceridad de Eun-bin a la sinceridad de Young-woo”, dijo durante la conferencia de prensa del programa.

También buscó ayuda de otras fuentes. “Conocí a un profesor para pedirle consejo sobre el autismo y aprendí algunas características generales de las personas con autismo”, dijo. “No quería imitar al personaje [como se percibe] a través de los medios. En particular, hay cuatro criterios de diagnóstico para las personas con trastorno del espectro autista y los estudié”.

Foto: Park Eun Bin en Extraordinary Attorney Woo

Sin embargo, esta no es la primera vez que la actriz tiene que sumergirse profundamente en un personaje. Por su papel de 2020 en Do You Like Brahms? Tuvo que aprender a tocar el violín, algo que hizo tan bien que obtuvo excelentes críticas tanto de los fanáticos como de los críticos.

Además del exitoso programa de Netflix, Park Eun Bin protagonizó recientemente la secuela de terror The Witch: Part 2. The Other One, que se convirtió en la segunda película coreana más taquillera de 2022.

El siguiente trabajo de Park Eun Bin es Road to Boston, que protagoniza junto a Ha Jung-woo y Im Siwan de ZE:A, y que cuenta la historia de los atletas coreanos que corrieron el Maratón Internacional de Boston de 1947, el primer maratón internacional realizado desde la Segunda Guerra Mundial.

