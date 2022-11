¿Quién era Lee Jihan, actor fallecido durante la estampida de Itaewon en Seúl?

Lee Jihan fue un famoso actor, cantante de K-Pop, artista, influencer de las redes sociales, rostro de los medios y empresario de Corea del Sur. Este increíble artista fue famoso por participar en la temporada 2 del famoso programa Produce 101.

Según Wikipedia, representó a Pan Entertainment como aprendiz. No solo esto, sino que también fue un cantante y actor de K-Pop entrenado. Firmó un contrato con WIDMAY Entertainment.

Además de esto, debutó como actor en la primavera de 2019 en el drama web The Butterfly Dream. Según los informes, Lee también era artista de teatro. Desafortunadamente, este talentoso artista de la industria Hallyu murió a la edad de 24 años el 29 de octubre de 2022.

Dramas de Lee Jihan

Debutó como actor en el 2019 en el webdrama “The Butterfly dream” (나비의꿈) del canal de YouTube Artistic Lab. También protagonizó el minidrama “Another Namhyun Day” en el que se promociona las diferentes formas de consumir ramen, informó La República.

Te puede interesar: Mexicana sobrevive a la estampida humana de Halloween en Seúl

Películas de Lee Jihan

Lee Ji-han falleció en la tragedia de Itaewon.

Jihan no tiene películas pero sí un drama póstumo. Se trata de la serie “Season of Kokdu” de MBC, donde interpretó al exnovio de la protagonista. Informan que la estrella había terminado de filmar varias de sus escenas, pero quedaron algunas tomas pendientes. Los productores aún no han decidido su reemplazo.

Además de ser un actor y cantante surcoreano conocido por participar en el reality show Produce 101. El 30 de octubre, se confirmó que Lee Jihan es una de las 153 víctimas mortales de la estampida en Itaewon. La Verdad Noticias envía su más sentido pésame a la familia del actor y víctimas de la tragedia en Corea del Sur.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram