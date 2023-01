¿Qué se significa BTS en coreano?

Si no estás familiarizado con los grupos surcoreanos o con la agrupación más famosa de K-Pop, seguramente te estarás preguntando qué quiere decir BTS, para tu fortuna, aquí en La Verdad Noticias te contaremos todo lo que debes de saber, y quién sabe, quizá te vuelvas parte de la comunidad ARMY luego de escuchar canciones como Dynamite o Butter.

BTS es el nombre de la actual boyband de K-Pop más famosa del mundo, la cual está conformada por Jungkook, V, Jimin, Suga, Jin, J-Hope y RM, pero qué significan esas letras que seguro ves hasta en la sopa.

BTS es el acrónimo de "Bangtan Sonyeondan" en coreano, que se traduce al español como “Chicos a prueba de balas”, de acuerdo con ellos mismos, este nombre se debe a que se considera con un grupo de chicos que lucha contra las adversidades y los estereotipos, a la par que protegen sus sueños y defienden sus valores.

“Si no puedes volar, entonces corre; si no puedes correr, entonces camina; si no puedes caminar, entonces gatea. Incluso si tienes que gatear, ¡prepárate!”.