¿Qué proyectos tiene D.O y EXO en 2021?

D.O de la banda de chicos de K-Pop EXO, hará su debut oficial en solitario a finales de este año con un nuevo álbum. El 25 de junio, el medio de noticias surcoreano SpoTV News informó que el vocalista se encuentra actualmente en los preparativos para lanzar su primer álbum.

Su agencia, SM Entertainment, respondió más tarde a los informes, confirmando que está "programado para lanzar su primer álbum en solitario a finales de julio". D.O ha lanzado previamente la canción 'That's Okay' para el proyecto 'SM STATION' de SM en 2019.

El cantante de K-Pop también contribuyó con melodías para las bandas sonoras de varios dramas televisivos de Corea del Sur. Sin embargo, el próximo proyecto será el primer álbum del cantante como solista, nueve años después de su carrera con el grupo. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más proyectos de la boyband en 2021.

¿Qué fue del cantante D.O?

100 Days My Prince, K-Drama de D.O en 2018

Do Kyung Soo de 28 años de edad, no solo ha enamorado a sus fanáticos como cantante de K-Pop. El idol ha debutado como actor en K-Dramas como "Hello Monster" y su protagónico en Mi Príncipe por Cien Días (100 Days My Prince) disponible para ver en Netflix.

Antes de terminar su servicio militar, D.O también lanzó el segundo sencillo digital 'Tell Me (What is Love)' del proyecto 'SM STATION' el 19 de febrero. La canción fue escrita y arreglada por Yoo Young Jin.

Proyectos de EXO en 2021

La banda de chicos recientemente hizo su tan esperado regreso con un video musical futurista para 'Don't Fight The Feeling', el sencillo principal de su álbum especial del mismo nombre. También marcó su primer regreso con D.O y su compañero Xiumin, ya que completaron su servicio militar obligatorio.

En una brillante reseña de cuatro estrellas, Natasha Mulenga de NME elogió el nuevo sencillo del grupo EXO por su "vibra edificante" en la era de COVID-19. También llamó al proyecto de cinco pistas una "transición sin problemas a la siguiente fase del viaje de la banda de chicos".

