¿Qué premios ganó BTS en los AMAs 2021?

Las superestrellas surcoreanas BTS fueron coronadas como Artista del Año en los American Music Awards (AMAs 2021) el domingo, dejando de lado los desafíos de Taylor Swift, Drake y The Weeknd cuando se llevaron a casa un total de tres premios y se unieron a Coldplay para una presentación de "My Universe".

RM, SUGA, Jin, J-Hope, Jimin, V y Jungkook y cerraron el show de los AMAs 2021 con "Butter", su segundo sencillo totalmente en inglés. Recordamos que Dynamite (2020) fue su primer tema y su reciente tercero fue Permission To Dance (2021).

Anteriormente informamos que BTS y Coldplay conquistan el escenario del American Music Awards 2021. "Siete chicos de Corea, unidos por el amor por la música, conocieron el amor y el apoyo de todos los ARMYs de todo el mundo", dijo RM de BTS después de que el grupo ganara como Artista del Año por primera vez y agregó:

"Todo esto es un milagro. En serio, nunca lo daríamos por sentado"

¿Cuántos premios ganó BTS en los AMAs 2021?

La banda de K-Pop BTS se llevó un total de 3 premios. Ganaron todas sus nominaciones como Dúo o Grupo Pop Favorito, el premio a la Canción Pop Favorita por “Butter” y el gran premio de Artista del Año.

El espectáculo celebró la mejor música popular por segundo año pandémico con una mezcla de actuaciones en vivo y grabadas. Bruno Mars y Anderson Paak de Silk Sonic comenzaron los premios con una nota funky, R&B y pregrabada con su "Smokin Out the Window".

BTS ganadores de 3 premios en los AMAs 2021

Jennifer Lopez pregrabó su "On My Way" de su próxima comedia romántica "Marry Me", que está programada para estrenarse el 14 de febrero de 2022 en los Estados Unidos. La Verdad Noticias informó anteriormente que las fotos de BTS y Lizzo en el concierto de Harry Styles se hacen virales.

J-Hope y SUGA del grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan también se reencontraron con Becky G, la cantante latina que colaboró en la exitosa canción del año 2019, Chicken Noodle Soup.

Megan Thee Stallion ausente en los AMAs 2021

Una presentación programada anteriormente de "Butter" de BTS y Megan Thee Stallion fue descartada luego de que la rapera citó razones personales para abandonar el sábado. Sin embargo, Megan resultó ser una gran ganadora.

Megan Thee Stallion fue nombrada Artista Femenina Favorita de hip-hop, su "Good News" ganó el premio al álbum favorito de hip-hop y su "Body" fue coronada como Canción de Tendencia Favorita, un nuevo premio este año.

¿Qué pasó en los AMAs 2021?

Olivia Rodrigo llegó a la noche con siete nominaciones principales, pero solo se llevó a casa la corona de Artista Nuevo Favorito del Año. "Escribir canciones es lo que más me gusta en todo el mundo y estoy muy agradecida con todos los que han abrazado mi música", dijo. Rodrigo, pero fue Taylor Swift la que se llevó el galardón a Álbum Pop Favorito con “Evermore”.

En un discurso grabado, Taylor Swift les dijo a sus fans: "Tengo mucha suerte de estar en tu vida". Swift también ganó como Artista Pop Femenina Favorita, lo que le dio un total de 34 en su carrera, el récord de la artista más premiada en la historia de los AMAs.

Olivia Rodrigo interpretó su éxito "Traidor" en vivo en un escenario cubierto de flores y Carrie Underwood y Jason Aldean llevaron un poco de país al escenario cuando cantaron su dueto pregrabado "If I Didn't Love You". Con un poco de ayuda de Julieta Venegas y Tainy, Bad Bunny interpretó su éxito "Lo Siento BB: /".

Entre las presentaciones en vivo, la banda italiana Måneskin hizo su debut en un show de premios en Estados Unidos con su éxito viral "Beggin". Chlöe de Chloe x Halle flotó hacia el escenario para interpretar su exitoso sencillo debut como solista "Have Mercy", balanceando su cabello y twerking.

Mickey Guyton recibió fuertes aplausos mientras cantaba su canción patriótica "All American" con un vestido plateado, gritando periódicamente "¿Cómo están todos?" El programa de premios votado por los fanáticos, AMAs se transmitió en vivo desde Los Ángeles en ABC.

Los nominados se basaron en transmisión, ventas de álbumes y digitales, transmisión de radio y actividad social, y reflejan el período de tiempo del 25 de septiembre de 2020 al 23 de septiembre de 2021.

Becky G ganó por las Artistas Latinas Favoritas y agradeció a la comunidad latina. "No estás solo", dijo. "Somos el sueño americano". Machine Gun Kelly se llevó el premio al Artista de Fock Ravorito.

"Quiero aceptar esto para todos los aspirantes a músicos, el que desea tocar un instrumento, quiere rapear, quiere cantar, no solo los artistas de rock, sino todos los artistas", dijo Machine Gun Kelly.

El domingo temprano, en los premios anunciados antes del programa, Taylor Swift fue nombrada Artista Pop Femenina Favorita, Ed Sheeran obtuvo el premio masculino favorito y Doja Cat con SZA en "Kiss Me More" fue nombrada Colaboración del Año. Kanye West fue nombrado Artista de Gospel Favorito.

Underwood ganó como Artista Inspiradora Favorita y Artista Country Femenina Favorita y Doja Cat también ganó otros dos premios: Artista Femenina Favorita de R&B y su "Planet Her" fue nombrado Álbum Favorito de R&B.

Lo siguiente en la agenda de Bangtan Sonyeondan, es que BTS regresa a The Late Late Show con James Corden el 24 de noviembre. Los chicos de BTS hablarán de su próximo concierto Permission To Dance On Stage que se realizará en Los Ángeles y su gran desempeño en los AMAs 2021.

