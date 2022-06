¿Qué piensa cada miembro de BTS sobre el álbum Proof?

El 10 de junio, los miembros de BTS lanzaron un álbum de antología llamado Proof. El sencillo principal del álbum se titula Yet to Come (The Most Beautiful Moment), y BTS también lanzó un video musical para el sencillo.

Después del lanzamiento del álbum, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook de Bangtan Sonyeondan compartieron declaraciones sobre Proof en un comunicado de prensa. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que ARMY reacciona a 'Run BTS', nueva canción del álbum Proof censurada por KBS.

¿Qué piensan RM y Jin sobre BTS Proof?



Tras la publicación del nuevo álbum Proof, se envió un comunicado de prensa a los periodistas. El comunicado de prensa dio detalles sobre las canciones incluidas en Proof y compartió lo que los miembros de BTS piensan sobre el álbum.

En su comunicado, RM compartió: “Me siento emocionado cada vez que lanzamos música nueva por primera vez. Espero que muchas personas disfruten el álbum. Proof es un álbum especial que cierra el primer capítulo de BTS antes de entrar en nuestro décimo año”.

Kim Namjoon continuó: “Especialmente prestamos más atención a las letras ya que nuestro mensaje a nuestros fans, ARMY, que han estado con nosotros durante nueve años, es la clave de este álbum”.

Jin dijo: “Proof recorre la historia de BTS, por lo que me recuerda nueve años de recuerdos. Este será uno de esos álbumes que escucho mucho… Será divertido escuchar las pistas inéditas”.

Suga y J-Hope publicaron declaraciones sobre Proof

En sus declaraciones sobre Proof, Suga explicó cómo formaron parte de la creación del álbum, mientras que J-Hope compartió su entusiasmo por ARMY al escuchar el álbum. En otras noticias, J-Hope de BTS encabeza Lollapalooza 2022 como el primer artista coreano.

“Finalizamos cuidadosamente el orden de las pistas ya que el álbum habla de la historia de BTS. Mi sugerencia sería escuchar el álbum en el orden... Nos sentimos honrados de capturar nuestro viaje de nueve años en este álbum. Escuchar el álbum te rastreará en la memoria y los caminos que ha recorrido BTS”, dijo Suga.

En su declaración, J-Hope compartió: “Estoy feliz y emocionado de que finalmente lanzaremos un nuevo álbum después de mucho tiempo. Solo quiero disfrutar el álbum con nuestro ARMY. Proof es una crónica de BTS y ARMY, y es un álbum especial ya que contiene todos nuestros recuerdos juntos. Es el alma de BTS, ¡así que espero que a mucha gente le guste!”.

Lo que Jimin, V y Jungkook dijeron sobre Proof



Jimin, V y Jungkook también compartieron sus pensamientos sobre Proof y lo que se llevaron trabajando en el álbum. Jimin reveló: “Me siento feliz y extraño al mismo tiempo, ya que ha pasado un tiempo desde que lanzamos un nuevo álbum”.

Park Jimin continuó: “Proof ocupa un lugar especial en nuestros corazones, ya que incluye los sencillos principales anteriores y pistas inéditas. Mientras creábamos este álbum, pasamos momentos significativos juntos cuidándonos y conectándonos profundamente”.

“Como el álbum representa nuestros últimos nueve años, este es un regalo para nuestros fanáticos que nos han estado apoyando y creando nuestra historia juntos”, dijo V de BTS. Jungkook compartió: “Parece que acabamos de terminar de escribir un gran libro”.

Jeon Jungkook agregó: “Como siempre, pensamos mucho en cada detalle de este álbum mientras trabajábamos en él. Es un reflejo del tiempo que pasamos juntos como BTS y las emociones que sentimos a lo largo de nuestro viaje de nueve años”. El álbum de antología del grupo de K-Pop BTS está disponible ahora.

