¿Qué hace Lee Min Ho cuando no está grabando doramas?

Lee Min Ho apareció en el canal oficial de YouTube de la revista Esquire Korea, quienes publicaron una entrevista con el actor bajo el título de "¿Qué busca Lee Min-ho en la web? ¿Qué quiere preguntarle a los fans?"

Ese día, el protagonista de The King: Eternal Monarch respondió a la pregunta: "¿Cuál es el aspecto más importante que tuvo en mente cuando interpretó el papel de Go Han Soo en la película 'Pachinko?'”

El famoso de 34 años de edad comentó que “quería representar la imagen del hombre de esa época. Un hombre que conoció a la mujer que ama, pero no sabe cómo expresar así su amor". La Verdad Noticias te recuerda que Lee Mi-ho adorna la portada de la revista GQ Korea y ahora parece cautivar a sus fans con nuevas declaraciones.

¿Qué hace ahora Lee Min Ho?

Lee Min-ho ahora es actor, modelo y YouTuber. Durante la entrevista con Esquire Korea se le preguntó "¿Qué haces en los días que no tienes filmación?" a lo que él respondió diciendo: "Me pongo en cuarentena la mayoría de los días. El tiempo vuela cuando estoy en casa. Siento que el tiempo es más lento cuando estoy afuera".

Por último, se le preguntó a la estrella del K-Drama Boys Over Flowers: "¿Quién es la persona con la que más hablas?" y el actor respondió: "Me quedo mucho en casa, así que suelo hablar mucho conmigo mismo".

Luego explicó: " En lugar de hablar de algo serio, me gusta hablar de muchas cosas livianas y divertidas". Añadió: "Cuando me reúno con las personas con las que me encuentro mientras filmo YouTube, hablo de lo que estamos haciendo y de las cosas que tenemos en común". Puedes seguir al galán de dramas coreanos en su cuenta oficial de YouTube aquí.

¿Dónde vive Lee Min-ho 2021?

Lee Min-ho es originario de Seul, Corea del Sur

Min Ho vive en Mark Hills, un exclusivo desarrollo de condominios ubicado en el vecindario de Heukseok-dong en Seúl. Según los informes, durante las grabaciones del drama Pachinko, el actor estuvo viviendo en Canadá.

Finalmente, el famoso se vio envuelto recientemente en un escándalo de citas con la ex miembro de Momoland, Yeonwoo. Así que muchos fanáticos se preguntan si, ¿Lee Min Ho y Yeonwoo de Momoland son pareja? Tranquilos, ya que ambas estrellas negaron el escándalo de las citas.

