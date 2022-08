¿Qué concierto de BTS se podrá ver gratis? ARMY tendrá una sorpresa en octubre

BTS ha anunciado que su concierto mundial WORLD EXPO 2030 Busan Korea, denominado BTS en Busan, se llevará a cabo el 15 de octubre. Se espera que más de 100 mil personas asistan al espectáculo gratuito de los embajadores de la Expo Mundial 2030 Busan.

El espectáculo tendrá lugar en un escenario especial de Busan Ilgwang en Gijang-gun, Busan. Se espera que asistan al concierto en persona 100 mil personas, con la transmisión en persona de Live Play para aproximadamente 10 mil personas en el estacionamiento al aire libre de la Terminal Internacional de Pasajeros del Puerto de Busan.

Ver concierto BTS WORLD EXPO 2030 en vivo

— Horarios para el concierto de BTS “Yet to come in Busan”.



•Sábado, 15 de Octubre.

03:00AM ������������������������

04:00AM ��������������������

05:00AM ����������������������������

06:00AM ������������

10:00AM ������������

11:00AM ����������������



Link↓ pic.twitter.com/dwq08BgNPd — Camilaً �� (@btsrosses) August 24, 2022

El portal de noticias The Music Universe, informó que el concierto estará disponible en una transmisión en vivo en línea y sin costo. El sello musical del grupo de K-Pop BTS, BIG HIT Music, confirmó la fecha del concierto titulado “Yet to come in Busan”.

Te puede interesar: BTS anuncia una pausa oficial para centrarse en proyectos en solitario

¿Qué hará BTS en el 2022?

Foto grupal de BTS durante su celebración BTS Festa 2022

BTS iniciará sus actividades como embajadores de World Expo 2030 Busan, Corea del Sur. “Haremos esfuerzos adicionales no solo para apoyar la candidatura, sino también para promover la hermosa naturaleza y cultura de la República de Corea en todo el mundo”, compartieron las superestrellas del K-pop en una ceremonia el mes pasado.

Más información sobre BTS en Busan se compartirá en el futuro y La Verdad Noticias te actualizará con todos los detalles. Además, debes saber que BTS también será el tema de dos transmisiones especiales en Disney+ en una nueva asociación que firmaron Walt Disney Company Asia Pacific y Hybe.

“BTS: Permission To Dance On Stage: LA” es una película de concierto 4K cinematográfica exclusiva que presenta la presentación en vivo de BTS en el SoFi Stadium de Los Ángeles en noviembre de 2021.

“BTS Monuments: Beyond the Star” es una serie documental original que sigue el increíble viaje de las super estrellas del K-pop con acceso sin precedentes a una amplia biblioteca de música y material de archivo.

En junio de 2022, el grupo BTS lanzó Proof, un álbum de antología de tres discos que celebra los nueve años del viaje de BTS desde su debut y abre un nuevo capítulo en su décimo año como artistas.

El proyecto, disponible en múltiples configuraciones, contiene nuevas pistas, selecciones de miembros, versiones de demostración, pistas inéditas y más. Sus integrantes también anunciaron que buscarían proyectos en solitario mientras “se mantendrían activos como grupo”.

El 14 de junio, las superestrellas lanzaron un nuevo video de BTS Dinner Party para celebrar su noveno aniversario cuando Suga comentó que la banda estaba haciendo una "pausa", lo que provocó un frenesí en las redes sociales y provocó que las acciones de Hybe cayeran en picado en $1.7 mil millones de la noche a la mañana.

Al día siguiente, Big Hit Entertainment aclaró que la declaración se tradujo mal al inglés cuando se subtituló en el video. El mes pasado vio el primer lanzamiento en solitario con Jack in the Box de J-Hope de BTS. El álbum se compone de diez pistas con "More" y "Arson" actuando como las dos pistas principales del álbum.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram