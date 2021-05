¿Qué come Jimin en su dieta?

El último sencillo de BTS, Butter, es un éxito internacional y su video musical sigue rompiendo récords gracias a ARMY. Aquí, cada uno de los cantantes de K-Pop lució un look muy atractivo y muchos se preguntan por la dieta de Park Jimin.

Mochi no fue el único miembro de BTS en realizar una dieta en el pasado. De hecho, Jungkook hizo un régimen de comida extremo para bajar de peso y podemos ver los resultados en el video musical Butter.

¿Recuerdas los adorables cachetes de Mochi? En La Verdad Noticias te compartimos lo que comió el integrante de BTS durante su dieta. ¡Advertencia! Lo siguiente no es un régimen saludable para bajar de peso y no debes imitar lo que compartiremos a continuación; recuerda que lo mejor es acudir con un nutriólogo profesional.

¿Qué come Jimin de BTS en su dieta?

Mochi actualmente realiza un plan alimenticio saludable. Este consiste en comer vegetales, frutas, proteínas, vitaminas y mucha agua. En una entrevista reciente, Park Ji-min, mejor conocido como Jimin, comentó que ahora disfruta su comida e incluso ama grabar videos mukbang (transmitir video mientras come) solo o acompañado con otros miembros de BTS.

Llitle Prince grabando mukbang con Jin y RM

Una de las primeras dietas (no recomendadas) que hizo Little Prince, implicó hacer una sola comida mientras practicaba la intensa coreografía de Blood, Sweat, Tears durante 10 días para perder peso. El surcoreano casi siempre se sentía débil, mareado y frecuentemente se desmayaba.

El cantante de BTS agregó que las pechugas de pollo era lo que más comía para perder peso, ya que no estaba contento con sus mejillas y sentía que su cuerpo no encajaba con el concepto sexy de la canción. Esta dieta preocupó a sus compañeros, ya que la salud de Little Prince empeoró cada vez más.

La vez que Jimin perdió 7 kilos en 2018

Mochi de BTS en 2013 vs 2021

En 2018, Mochi también compartió en el libro de conceptos Wings de BTS que perdió 15 libras (6.8 kilogramos) en el transcurso de dos años. A veces, su dieta se volvió tan severa que tuvo problemas durante los ensayos de baile.

"Hice ejercicio durante unos dos años, pero esta vez controlé mi ingesta de alimentos y perdí un total de 7 kg", dijo Mochi. “Mientras hacía dieta, creo que me volví muy sensible. Cuando teníamos ensayos de baile, no tenía hambre, sino que mi cuerpo no tenía fuerzas, así que simplemente colapsaba", agregó.

Cuando Jin lo invitaba a comer él se negaba, pero otros miembros de BTS realizaron dietas similares justo antes de grabar un video musical. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cualquier persona que desee hacer dieta debe consultar a un médico antes de hacerlo.

Finalmente, un secreto que reveló Jungkook fue que no comió mucho antes de filmar el video Butter. "Realmente, durante cinco días no comí ni una sola comida", dijo. "Solo bebí agua durante cinco días", agregó el Golden Maknae. ¿Qué opinas de las dietas de Jimin y los otros miembros de BTS?

