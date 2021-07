¿Qué canciones de BTS están en inglés?

El grupo de K-Pop masuclino Bangtan Sonyeondan, es reconocido a nivel mundial por cantar canciones en coreano, japonés y un poco inglés. Sin embargo, recientemente comenzaron a cantar la totalidad de sus letras en el idioma inglés.

BTS tiene "3 canciones cien por ciento en inglés" y estas son: Dynamite (2020), Butter (2021) y Permission to Dance (2020). Con cada canción íntegramente en inglés, el grupo buscó enviar un "mensaje de felicidad y confianza" para su fandom ARMY durante los tiempos de pandemia por COVID-19.

Durante una entrevista con USA Today, el grupo Bangtan Sonyeondan de Big Hit Music dijo que la decisión de interpretar una canción en inglés estaba relacionada con la pandemia y Suga comentó: “Esta es una situación a la que se enfrentan todos los demás en todo el mundo, así que empezamos a explorar qué podemos hacer ahora mismo, qué podemos hacer realmente bien”.

A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos una lista de canciones de BTS que debutaron en este idioma internacional, el orden de las canciones que han lanzado hasta julio 2021 y las mejores frases de RM, Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V y Jungkook que han conectado con su fandom ARMY.

¿Cuál es la canción más famosa de BTS?

La canción más famosa de BTS (sin tomar en cuenta el número de visualizaciones en YouTube) es el sencillo “I NEED YOU” del año 2015. La razón se debe a su significado con los fanáticos, ya que marcó un antes y un después en la carrera récord de las estrellas del K-Pop.

El video musical de I NEED YOU alcanzó las 100 millones de vistas en 2021 y pertenece a la primera parte del álbum “The Most Beautiful Moment In The Life”. ARMY comenzó a ver un universo de historias conectado con cada nuevo MV y Big Hit Entertainment lo hizo oficial en octubre de 2016 con el video musical de “Wings”.

La agencia ahora llamada Big Hit Music, llamó "BU" o "Universo BTS" a estas historias ficticias conectadas. El 29 de junio de 2017, se lanzó el libro conceptual BTS Wings, el primer contenido con el logotipo oficial de BTS Universe.

Si te preguntabas qué es el Bangtan Universe, debes saber que significa que a través de sus canciones, videos musicales y cortometrajes, han creado un mundo ficticio y una historia con los chicos interpretando personajes ficticios. De igual forma, algunas de las canciones de BTS más escuchadas a nivel mundial son:

Dynamite

Boy With Luv

Fake Love

Idol

Fire

DNA

Euphoria

ON

La canción más famosa de BTS (según el número de visualizaciones en YouTube) es DNA del año 2017. Al momento de redactar este artículo, el MV supera 1 billón 317 mil reproducciones en el canal de YouTube, HYBE LABELS. Luego sigue Boy With Love - feat. Halsey del año 2019 con 1 billón 312 mil y Dynamite del año 2020 con 1 billón 192 mil vistas.

¿Cuáles son todas las canciones de BTS en orden?

Álbumes de BTS durante 2013 y 2014

Sin contar las versiones especiales (japonés), canciones en solitario que tienen algunos miembros de BTS y mixtapes, el grupo ha lanzado alrededor de 250 canciones hasta julio de 2021. A continuación, te compartimos la lista completa de las canciones de BTS en orden; canciones para conocer a los Bangtan Boys y convertirte en todo un ARMY:

9 canciones de BTS en el álbum 2 Cool 4 Skool, estrenadas el 12 de junio del 2013 y con “No More Dream” como su primer sencillo en debutar:

Intro: 2 Cool 4 Skool (feat. DJ Friz) We Are Bulletproof Pt.2 Skit: Circle Room Talk No More Dream Interlude 좋아요 I Like It Outro: Circle Room Cypher Hidden Track: Skit: On The Start Line Hidden Track: 길 Road/Path

10 canciones de BTS en el álbum O!RUL8,2?, estrenadas el 11 de septiembre del 2013 y con “N.O” como su canción principal:

Intro: O!RUL8,2? N.O We On Skit: R U Happy Now? If I Ruled The World Coffee BTS Cypher Pt.1 진격의 방탄 Attack on Bangtan 팔도강산 Paldo Gangsan/Satoori Rap OUTRO : Luv In Skool

10 canciones de BTS en el álbum Skool Luv Affair, estrenadas el 12 de febrero del 2014 y con “Boy in Luv” como su canción principal:

Intro: Skool Luv Affair 상남자 Boy In Luv Skit: Soulmate 어디에서 왔는지 Where Did You Come From 하루만 Just One Day Tomorrow BTS Cypher Pt.2: Triptych 등골브레이커 Spine Breaker Jump Outro: Propose

14 canciones de BTS en el álbum Dark & Wild, estrenadas el 19 de agosto del 2014 y con “Danger” como su canción principal:

Intro: What am I to You Danger War Of Hormone Hip Hop Lover / Phile LET ME KNOW Rain BTS Cypher, Pt. 3: KILLER ft. Supreme Boi Interlude: What Are You Doing 뭐해 핸드폰 좀 꺼줄래 Could You Turn Off Your Cell Phone? 이불킥 Blanket Kick/Embarrassed 24/7=heaven 여기 봐 Look here 2학년 Second Grade Outro: Does That Make Sense? 그게 말이 돼?

13 canciones de BTS en el álbum Wake Up, estrenadas en 24 de diciembre del 2014:

INTRO THE STARS JUMP (Versión Japanesa) Danger (Versión Japanesa) BOY IN LUV (Versión Japanesa) Just One Day -Japanese Ver. Extended- いいね! (I Like It!) – (Versión Japanesa) I Like It Pt.2 ~In That Place~ (いいね!Pt.2~あの場所で~” ) No More Dream (Versión Japanesa) 進撃の防弾 (The Rise of Bangtan) (Versión Japanesa) N.O (Versión Japanesa) Wake Up OUTRO

Álbumes de BTS durante 2015 y 2017

9 canciones de BTS en el álbum 화양연화 Pt. 1 “The Most Beautiful Moment In Life Pt.1”, estrenadas el 29 de abril del 2015 y con “I NEED YOU” como su canción principal y “Dope” convirtiéndose en un éxito internacional:

Intro: 화양연화 Blooming Youth I NEED U 잡아줘 Hold Me Tight Skit: Expectation! 쩔어 DOPE 흥탄소년단 Boyz With Fun Converse High 이사 Moving On Outro: Love is Not Over

9 canciones de BTS en el álbum 화양연화 Pt 2 “The Most Beautiful Moment In Life Pt.2”, estrenadas el 30 de noviembre del 2015 y con “RUN” como su canción principal:

INTRO: Never Mind RUN Butterfly Whalien 52 Ma City 뱁새 Crow-Tit/Baepsae SKIT: One Night In A Strange City 고엽 Dead Leaves OUTRO: House Of Cards

21 canciones de BTS en el álbum 화양연화 “The Most Beautiful Moment In Life: Young Forever”, estrenadas el 15 de marzo del 2016 y siendo “FIRE” el nuevo éxito de BTS:

Intro: 화양연화 Blooming Youth I NEED U 잡아줘 Hold Me Tight Butterfly (Prologue Mix) Ma City 뱁새 Crow-Tit/Baepsae 쩔어 DOPE 불타오르네 FIRE Save Me EPILOGUE: Young Forever Converse High 이사 Moving On Whalien 52 Butterfly House Of Cards (Full Length Edition) Love Is Not Over (Full Length Edition) I NEED U (Urban Mix) I NEED U (Remix) RUN (Ballad Mix) RUN (Alternative Mix) Butterfly (Alternative Mix)

13 canciones de BTS en el álbum japonés Youth, estrenadas el 7 de septiembre del 2016 y con “Good Day” como nuevo sencillo:

Introduction: Youth FIRE (versión japonesa) RUN (versión japonesa) DOPE -超ヤベー!- (versión japonesa) Good Day Save Me (versión japonesa) フンタン少年団 Boyz With Fun (versión japonesa) ペップセ Baepsae (versión japonesa) Wishing On a Star Butterfly (versión japonesa) FOR YOU I NEED U (versión japonesa) EPILOGUE : Young Forever (versión japonesa)

15 canciones de BTS en el álbum WINGS, estrenadas el 10 de octubre del 2016 y con ·Blood Sweat & Tears” como tema principal:

Intro: Boy Meets Evil Blood Sweat & Tears Begin Lie Stigma First Love Reflection MAMA Awake Lost BTS Cypher 4 Am I Wrong 21st Century Girl 21세기 소녀 Two! Three! (Hoping for Better Days) 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) Interlude: Wings

Álbumes y canciones de BTS durante 2017 y 2019

18 canciones de BTS en el álbum You Never Walk Alone, estrenadas el 13 de febrero del 2017, con “Spring Day” y “Not Today” como grandes éxitos:

Intro: Boy Meets Evil Blood Sweat & Tears Begin Lie Stigma First Love REFLECTION MAMA Awake Lost BTS Cypher 4 Am I Wrong 21st Century Girls 21세기 소녀 Two! Three! (Hoping for Better Days) 둘! 셋! (그래도 좋은 날이 더 많기를) 봄날 Spring Day Not Today Outro : WINGS A Supplementary Story: You Never Walk Alone

11 canciones de BTS en el álbum Love Yourself: 承 Her, estrenadas el 18 de septiembre del 2017 y con “DNA” como tema principal:

Intro: Serendipity DNA Best Of Me 보조개 Dimple Pied Piper Skit: Billboard Music Awards Speech MIC Drop 고민보다 Go/Go Go Outro: Her Skit: 망설임과 두려움 Hesitation and Fear 바다 Sea

12 canciones de BTS en el álbum japonés Face Yourself, estrenadas el 4 de abril del 2018 y con el sencillo “Don’t Leave Me” elegida como el tema principal en la serie “Signal”:

INTRO: Ringwanderung Best of Me (versión japonesa) 血、汗、淚 (Blood, Sweat & Tears) (versión japonesa) DNA (versión japonesa) Not Today (versión japonesa) MIC Drop (versión japonesa) Don’t Leave Me Go Go (versión japonesa) Crystal Snow Spring Day (versión japonesa) Let Go OUTRO : Crack

11 canciones de BTS en Love Yourself:轉 Tear, estrenadas el 4 de abril del 2018, con “Fake Love” y “Singularity” como tema principal :

Intro: Singularity Fake Love 전하지 못한 진심 The Truth Untold 134340 낙원 Paradise Love Maze Magic Shop Airplane Pt. 2 Anpanman So What Outro: Tear

26 canciones de BTS en el álbum Love Yourself: 結 Answer, estrenadas el 24 de agosto del 2018 y “IDOL” como tema principal:

CD A

Euphoria Trivia 起: Just Dance Serendipity (Full Length Edition) DNA 보조개 Dimple Trivia 承: Love Her Singularity FAKE LOVE 전하지 못한 진심 The Truth Untold (Ft. Steve Aoki) Trivia 轉: Seesaw Tear Epiphany I’m Fine IDOL Answer: Love Myself

CD B

Magic Shop Best of Me Airplane pt.2 고민보다 Go/Go Go Anpanman MIC Drop DNA (Pedal 2 LA Mix) FAKE LOVE (Rocking Vibe Mix) MIC Drop [Steve Aoki Remix] (Full Length Edition) IDOL (Remix) (Ft. Nicki Minaj)

4 canciones de BTS en el álbum FAKE LOVE/Airplane Pt.2, estrenadas el 24 de agosto del 2018:

FAKE LOVE (versión japonesa) Airplane Pt.2 (versión japonesa) IDOL (Stadium Remix) FAKE LOVE (versión japonesa) (Remix)

7 canciones de BTS en el álbum Map of the Soul: Persona, estrenadas el 12 de abril de 2019:

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) feat. Halsey 소우주 (Mikrokosmos) Make It Right HOME Jamais Vu Dionysus

Álbumes y canciones de BTS durante 2019 y 2020

14 canciones en el álbum BTS WORLD OST, estrenadas el 28 de junio de 2019:

Heartbeat Dream Glow A Brand New Day All Night Captain (남준 테마) Cake Waltz (지민 테마) Shine (윤기 테마) Not Alone (정국 테마) Friends (호석 테마) Wish (석진 테마) Flying (태형 테마) 라라라 (Digital Only) 니가 있어 (Digital Only) 니가 있어 (Orchestra Ver.) (Inst.) (Digital Only)

3 canciones de BTS en el álbum japonés Lights/Boy With Luv, estrenadas el 3 de julio de 2019:

Lights Boy With Luv (versión japonesa) IDOL (versión japonesa)

20 canciones de BTS en el álbum Map of the Soul 7, estrenadas el 21 de febrero de 2020:

Intro: Persona 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv) (con Halsey) Make It Right Jamais Vu (Interpretada por Jin, Jungkook y J-Hope) Dionysus Interlude: Shadow (Interpretada por Suga) Black Swan Filter (Interpretada por Jimin) 시차 (My Time) (Interpretada por Jungkook) Louder Than Bombs ON Ugh! (욱) (Interpretada por RM, Suga y J-Hope) 00:00 (Zero O’Clock) (Interpretada por Jin, Jimin, V y Jungkook) Inner Child (Interpretada por V) 친구 (Friends) (Interpretada por Jimin y V) Moon (Interpretada por Jin) Respect (Interpretada por RM y Suga) We Are Bulletproof: The Eternal Outro: Ego (Interpretada por J-Hope) ON (con Sia) (digital bonus track)

13 canciones de BTS en el álbum Map of the Soul 7: The Journey, estrenadas el 14 de julio de 2020:

INTRO: Calling Stay Gold Boy With Luv (versión japonesa) Make It Right (versión japonesa) Dionysus (versión japonesa) IDOL (versión japonesa) Airplane pt.2 (versión japonesa) ) FAKE LOVE (versión japonesa) Black Swan (versión japonesa) ON (versión japonesa) Lights Your Eyes Tell OUTRO: The Journey

8 canciones de BTS en el álbum BE, estrenadas el 20 de noviembre de 2020:

Life Goes On Fly To My Room Blue & Grey Skit Telepathy Dis-ease Stay Dynamite

Canciones de BTS en el álbum japonés "BTS, The Best"

23 canciones en el álbum japonés BTS, The Best, estrenadas el 16 de junio de 2021:

Disco 1

Film out DNA (Ver. Japonesa) Best Of Me (Ver. Japonesa) Lights Blood, Sweat & Tears (Ver. Japonesa) FAKE LOVE (Ver. Japonesa) Black Swan (Ver. Japonesa) Airplane pt.2 (Ver. Japonesa) Go Go (Ver. Japonesa) IDOL (Ver. Japonesa) Dionysus (Ver. Japonesa) MIC Drop (Ver. Japonesa) Dynamite (Bonus Track)

Disco 2

Boy With LUv (Ver. Japonesa) Stay Gold Let Go Spring Day (Ver. Japonesa) ON (Ver. Japonesa) Don’t Leave Me Not Today (Ver. Japonesa) Make It Right (Ver. Japonesa) Your eyes tell Crystal Snow

Así luce el nuevo CD Butter

2 canciones de BTS en el álbum CD Butter, estrenado el 9 de julio de 2021:

Butter Permission to Dance

Las mejores frases de BTS

Foto: Big Hit Music - BTS en 2021

Los chicos de BTS son súper talentosos, escriben y producen gran parte de su propia música y pueden presumir de ser la primera banda desde los Beatles en tener tres álbumes que alcanzan el puesto número uno en menos de un año. Aquí hay una lista de las mejores frases de BTS que muestran cuán identificables son realmente los chicos:

RM

"Si quieres amar a los demás, creo que primero debes amarte a ti mismo".

Jungkook

"Vivir sin pasión es como estar muerto".

V - Kim Taehyung

"El púrpura es el último color del arco iris. El púrpura significa que confiaré en ti y te amaré durante mucho tiempo".

Jin

"Tu presencia puede dar felicidad. Espero que lo recuerdes".

Jimin

"Sigue tu camino, incluso si vives un día".

J-Hope

"Incluso cuando esta lluvia se detiene, cuando las nubes desaparecen, yo me quedo aquí, de todos modos".

Suga

"Las emociones son tan diferentes en cada situación y en cada momento, así que creo que agonizar cada momento es lo que es la vida".

La popularidad de las canciones de BTS, TXT y más grupos de K-Pop es enorme. Pero, lo que realmente importa es que los Bangtan Sonyeondan trabajan muy duro en lo que hacen. Como individuos, también son simplemente inspiradores y lo demuestran en cada entrevista y letra de sus éxitos musicales.

