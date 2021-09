¿Qué canción de BLACKPINK es más popular? 'Ice Cream' o 'Bet You Wanna'

BLACKPINK se ha cansado de lanzar un sin fin de música en los últimos años. De hecho, este grupo de K-pop también colaboró con otros artistas para canciones populares como "Ice Cream" y "Bet You Wanna".

Este grupo de K-pop es conocido por batir récords con su música. En 2020, finalmente lanzaron The Album, que incluía canciones que encabezaban las listas como "Pretty Savage", "How You Like That" y "Lovesick Girls".

Sin embargo, "Ice Cream" y "Bet You Wanna" son las únicas dos canciones de esta colección que incluyen a otros artistas. La actriz, cantante y filántropa Selena Gomez apareció en la canción “Ice Cream”, así como en su correspondiente video musical.

Para una entrevista, Gomez incluso se nombró a sí misma como la quinta miembro no oficial de BLACKPINK. Por otra parte, "Bet You Wanna" presentó a la galardonada rapera Cardi B.

¿Cuál es la canción más popular de BLACKPINK?

Tanto "Bet You Wanna" como "Ice Cream" obtuvieron elogios de los fans de BLACKPINK y de los artistas destacados. Cuando se trata de la cantidad de transmisiones en Spotify, "Ice Cream" se lleva el primer puesto entre estos dos temas.

Esta canción tiene más de 350 millones de reproducciones en la plataforma de música, mientras que "Bet You Wanna" tiene alrededor de 115 millones de reproducciones. Ambas canciones son superadas por "How You Like That", que tiene más de 500 millones de reproducciones.

Una de las razones del éxito de "Ice Cream" podría ser su video musical, lanzado en YouTube en agosto de 2020. Desde que fue lanzado a la plataforma de videos, este clip obtuvo más de 600 millones de visitas, la mayoría de las cuales provienen de fanáticos de ambos artistas.

"Grabar el video musical fue muy divertido", dijo Gómez, según Elle. "Mis videos tienden a ser un poco de mal humor, y son conocidos por sus videos coloridos y divertidos, y fue emocionante para mí entrar en su mundo".

Como hemos mencionado en La Verdad Noticias, "Ice Cream" y "Bet You Wanna", están disponibles en la mayoría de las principales plataformas de transmisión, incluidas Spotify y Apple Music.

