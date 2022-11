¿Qué canción cantará Jungkook de BTS en el Mundial de Qatar 2022?

El cantante Jungkook de BTS está listo para sorprender a sus fanáticos ARMY y al mundo entero durante la ceremonia de inauguración del Mundial de Qatar 2022 que tomará lugar este domingo 20 de noviembre en el Al-Bayt Stadium.

El Golden Maknae de 25 años actuará en la apertura de la competencia más grande de fútbol a nivel internacional, informó La República. A continuación, en La Verdad Noticias exploramos todos los detalles que debes saber sobre su presentación, canción y el sitio para no perderte el evento.

Soundtrack oficial del Mundial Qatar 2022

Foto: Jeon Jung-kook de BTS

Qatar 2022 marca un precedente en la historia del Mundial de Fútbol. Por primera vez, la Copa de la FIFA lanza un soundtrack oficial completo.

Dicha banda sonora compila canciones con artistas internacionales de variados géneros musicales. “Al reunir todas esas voces, esta colección simboliza cómo la música y el fútbol pueden unir al mundo”, describe la Federación en el portal web de Qatar 2022.

Te puede interesar: Filtran fotos de la romántica cita de Jungkook y V de BTS

¿Qué canción cantará Jungkook para Qatar 2022?

El miembro más joven del grupo BTS formará parte del soundtrack oficial de Qatar 2022. Sin embargo, el tema que cantará permanece en total misterio al momento de redactar este artículo. Solo se sabe que el artista surcoreano se presentará en vivo.

Anteriormente, se informó que una canción del soundtrack tendría su estreno durante la ceremonia de apertura. ¿Crees que se trata de la canción de Jungkook? Lo averiguaremos muy pronto.

¡Atención ARMYs! El show de apertura comienza a las 9:00 am en horario de la Ciudad de México (10:00 am en Perú) el domingo 20 de noviembre. Esto quiere decir que tendremos la ceremonia una hora antes del juego entre Qatar vs Ecuador.

¿Dónde ver en vivo online el Mundial de Qatar 2022? Bueno, podrás seguir online el show de apertura y todos los partidos de Qatar 2022 por el servicio de streaming DirectTV GO. Otros canales de televisión como Azteca 7 transmiten el evento gratis. Mientras tanto, Jungkook de BTS enfrenta la opinión pública por su participación.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram