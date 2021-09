Prohíben cuentas de BTS ARMY dedicadas a Jimin por recaudación de fondos ilegal

La popular red social china Weibo suspendió a un club de BTS ARMY durante 60 días. Según información de Milenio, Weibo llegó a la conclusión de que se había realizado una recaudación ilegal de fondos ilegal al ver fotografías de un avión personalizado con imágenes de Jimin, mismo que fue patrocinado por el mismo club de fanáticos.

Una de las cuentas tiene más de 1.1 millones de seguidores en Weibo y se centra en el miembro de Bangtan Sonyeondan, Park Ji-min. Estas restricciones surgieron en China para “buscar reducir el comportamiento irracional exhibido por los fans”.

De igual forma, se informó que el presidente chino Xi Jinping quiere un “rejuvenecimiento nacional” donde se tenga un “mayor control del partido comunista sobre negocios, educación, cultura y religión”. Anteriormente, La Verdad Noticias informó que China prohíbe que "hombres afeminados" aparezcan en la televisión.

Cuentas de BTS ARMY suspendidas en Weibo

Fotos de Park Jimin durante 2021

El castigo para la cuenta de fanáticos fue criticado en redes sociales y muchos internautas señalaron que fue excesivo. Por su parte, la cuenta de fans publicó un comunicado donde se pidió que los seguidores de BTS u otros famosos busquen crear un “ambiente armonioso y saludable en Internet”.

BTS ARMY es conocido por sus grandes detalles al septeto del K-Pop. Después de todo, el cumpleaños de Jungkook rompió récords por la celebración de ARMY y gran parte de los detalles fueron donaciones a organizaciones benéficas.

Un lujoso avión para celebrar a Jimin

Park Ji-min cumple 26 años en 2021

El comunicado de Weibo compartido el pasado domingo 5 de septiembre, señaló que el club de fans no podrá hacer publicaciones durante 60 días. La decisión se tomó tras encontrarse una recaudación de fondos ilegal. “Weibo se opone a ese comportamiento irracional de persecución a las estrellas y lo tomamos seriamente”, se leyó en el comunicado.

En un segundo comunicado, la red social china Weibo mencionó que prohibió otras 21 cuentas de fanáticos durante 30 días por “publicar contenido con comportamiento irracional de persecución a las estrellas”. Estas cuentas suspendidas siguen a celebridades del K-Pop que forman parte de grupos como NCT, EXO y BLACKPINK.

De regreso a la cuenta de BTS ARMY dedicada a Ji-min, el medio Global Times mencionó que el club de fans inició su recaudación de fondos en abril de 2021. Todo lo recaudado sería para celebrar el cumpleaños de Park Jimin y en los primeros 3 minutos recaudó “cerca de 1 millón de yuanes (150 mil dólares)” y “2,3 millones de yuanes (360 mil dólares) en la primera hora”.

Algunos de los proyectos para festejar a Little Prince, son anuncios de celebración en diarios como The New York Times. Después de todo, BTS Jimin cerca de cumplir años el 13 de octubre, inspira millones de sorpresas por BTS ARMY. ¿Qué piensas del castigo para cuentas de fans en Weibo?

