Primer vistazo de 'In the Soop: Friendcation' con V de BTS y Wooga Squad

Después de una larga espera y anticipación, salió el nuevo póster de In the Soop con el miembro de BTS Kim Taehyung alias V, Park Seo-joon, Peakboy, Choi Woo-shik y Park Hyung-sik. Juntos, forman el popular grupo de amistad llamado Wooga Squad.

El spin-off especial del programa de variedades HYBE se titula In the Soop: Friendcation y se estrenará el 22 de julio en JTBC y Disney+. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el primer teaser y todo lo que debes saber.

Según los informes, los miembros pasarán unos días en un lugar desconocido en el bosque y sus actividades serán el quid de cada episodio. Se dice que el spin-off contará con Wooga Squad pasando tres noches y cuatro días juntos.

In the Soop: Friendcation con V de BTS

#IN_THE_SOOP : Friendcation Official Poster 1



✔️Premieres July 22

➡️JTBC : 7/22(금) 밤 9시 첫 방송 (KST)

➡️Disney+ : 7/22(금) 밤 11시 공개 (KST)



✔️Cast : 박서준, 픽보이, 최우식, 박형식, 뷔

✔️New episodes on Disney+ every Friday at 11PM (KST)#인더숲 #우정여행 pic.twitter.com/EJizlIFmNC — IN THE SOOP Official (@INTHESOOP_TV) July 6, 2022

Tan pronto como se hizo el anuncio, ARMYs comenzaron a ser tendencia en Twitter y recurrieron a la plataforma de redes sociales para expresar su entusiasmo. "¡¿OMG WOOGA EN EL SOOP?!", escribió un fan, mientras que otro escribió: "¿Estamos listos para la energía de bebé que Taehyung exhibirá en el SOOP con el escuadrón Wooga?"

In The Soop está respaldado por el sello HYBE, la agencia detrás de BTS y TXT. En 2020, BTS envió el primer In The Soop. Pasaron una semana juntos en el bosque, compartiendo comida, música y más.

Te puede interesar: V pone a prueba a los idols de BTS y los desafía a romper sus dietas

BTS V y Wooga Squad juntos en 'In the Soop: Friendcation'

Los episodios presentaron una mirada más cercana a cada miembro y su vínculo entre ellos. TXT también tuvo una serie In The Soop. Mientras tanto, el cantante Kim Taehyung y sus compañeros de BTS RM, Jin, Jimin, Suga, J-Hope y Jungkook anunciaron recientemente la noticia de su pausa como grupo para centrarse en sus proyectos en solitario.

Después de eso, J-Hope anunció el lanzamiento de su primer álbum en solitario: "Jack in the Box". El rapero ya lanzó la primera canción del álbum, "More" y el álbum se lanzará el 15 de julio. Por otro lado, Jungkook también lanzó una canción en colaboración con Charlie Puth.

