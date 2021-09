¿Por qué colapsó Jungkook de BTS durante un concierto en Chile?

Durante The Wings Tour 2017, el grupo Bangtan Sonyeondan visitó Chile. ARMY recordará la vez que Jungkook de BTS colapsó durante el concierto y sus compañeros de boyband entraron en pánico. Sin embargo, la razón detrás de este accidente estuvo ligada a que "Kookie no se encontraba bien de salud" durante el espectáculo.

El septeto de K-Pop bajo el sello de Big Hit Music (antes Big Hit Entertainment) siempre se ha asegurado de ofrecer los mejores conciertos para sus fans. Desde los inicios del grupo en 2013, han viajado a diferentes países del mundo, han organizado presentaciones y han creado numerosos recuerdos con los fans.

Sin embargo, cuando BTS viajó a Chile, como parte de su gira The Wings Tour 2017, los miembros no anticiparon que Jungkook se enfermara, y mucho menos colapsara. Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que BTS y Coldplay anuncian oficialmente su canción My Universe.

¿Por qué se desmayó Jungkook de BTS?

Según el líder de Bangtan Boys, RM (Kim Nam Joon), Jungkook de BTS colapsó durante el concierto The Wings Tour 2017: Chile, presuntamente por las "altas temperaturas y exceso de esfuerzo". La información se dio a conocer en el documental Burn The Stage disponible en YouTube.

Aquí, BTS llevó a los fanáticos a través de los momentos felices y las dificultades que enfrentaron durante la gira. En el segundo y tercer episodio de la serie (también película), se reveló que Jungkook no se encontraba bien durante el concierto y terminó colapsando después de que terminó el programa.

“No sabía que colapsaría así. Es la primera vez que me pasa. Estaba muy nervioso ”, dijo Jungkook en una entrevista posterior al concierto. “Hacía demasiado calor y se esforzó demasiado. Creo que por eso sucedió. No fue un problema mental. Así que me sentí aliviado por eso ”, dijo RM.

“Pero, acabábamos de empezar y yo soy el encargado de hablar en nombre del grupo. Entonces estaba pensando: 'Acabamos de comenzar el programa. No hay reemplazo para Jungkook. ¿Qué debo hacer?' Verme pensar de esa manera me hizo sentir patético”, mencionó el líder de BTS.

RM continúo: “'¿Qué estoy haciendo?' Es posible que ni siquiera pueda actuar. Parecía que se había recuperado, así que me sentí aliviado. Pero como tengo que hablar por nosotros, es muy difícil para mí cuando suceden estas cosas. Porque también soy un niño”.

Después del concierto, los miembros de BTS se reunieron para cenar juntos (sin Jungkook) cuando confesaron que estaban preocupados por él. Suga también reveló que lloró en el baño. Sin embargo, Golden Maknae, a pesar de su estado de salud, decidió continuar porque no estaba seguro de cuándo volvería a encontrarse con los fanáticos en Chile.

¿BTS canceló la gira Map of the Soul?

BTS estaba programado para iniciar su concierto Map of the Soul Tour el año pasado. Sin embargo, debido a la pandemia de COVID-19, los miembros tuvieron que retrasar la gira y finalmente BTS Map of the Soul Tour es cancelado en agosto de 2021.

En cambio, han organizado conciertos de transmisión en línea. El año pasado celebraron dos Bang Bang Cons y este año, con motivo de su aniversario, fueron los anfitriones de Muster Sowoozoo 2021. Por último, te recordamos que Jungkook de BTS rompe nuevo récord de visualizaciones en VLive durante su cumpleaños.

