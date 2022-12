¿Por qué Mina se fue de TWICE?

Mina es una de las doce integrantes de la famosa girlband de JYP Entertainment que también se tomó una pausa de su carrera artística y de sus labores con TWICE. Sin embargo, esta no fue permanente.

Al igual que Chaeyoung, quien también por problemas de salud ha tenido lapsos de ausencia en el grupo de TWICE. Pero en el caso de Mina, ella estuvo ausente cerca de cuatro meses.

No participó en los conciertos de TWICE durante el tiempo en el que lanzaron el EP y sencillo “Feel Special” que se lanzó el pasado 23 de septiembre del 2019, que fue producida J.Y. Park.

¿Qué enfermedad tiene Mina de TWICE?

Enfermedad de Mina.

Mina, de la famosa girlband TWICE comenzó a tener un cuadro severo de ansiedad, por lo que tuvo que tomarse un descanso de casi cuatro meses debido a que comenzó un tratamiento.

Es por ello que no participó en los conciertos, promocionales, programas de música y premiaciones de música de K-Pop. Sin embargo, después de tener una gran mejoría, Mina se pudo reintegrar con TWICE lo que emocionó mucho a sus fanáticas, quienes se alegraron de que se haya recuperado.

¿Cuántas canciones escribió Mina de TWICE?

Mina escribió estas canciones para TWICE.

Las nueve integrantes de TWICE no solo son las mejores intérpretes o bailarinas de K-Pop. Las chicas son muy talentosas y ellas mismas han escrito varias canciones de la banda.

En el caso de Mina, ella escribió dos canciones de TWICE, estas son "Short Thru The Heart" del álbum Summer Nights del 2018, así como la letra de la canción "21:18" del EP Feel Special de 2019.

