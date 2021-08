¿Por qué BTS comenzó a cantar en inglés?

BTS tuvo que cancelar su Map of the Soul Tour debido a la pandemia de COVID-19, pero se volvieron realmente creativos durante su tiempo libre al aprender a cantar completamente en inglés. Lo anterior, siendo un movimiento que valió la pena para las superestrellas del K-Pop.

Hasta el momento de escribir este artículo en La Verdad Noticias, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook lanzaron tres sencillos en inglés: "Dynamite" , "Butter" y "Permission to Dance", todos los cuales alcanzaron el número uno en la lista Billboard Hot 100.

Sin embargo, no todos en el grupo de K-Pop Bangtan Sonyeondan pensaron que era una buena idea. Anteriormente informamos que Map of the Soul Tour es cancelado oficialmente y continuación, te revelamos detalles sobre cómo fue cantar en inglés para Bangtan Boys.

¿Por qué Bangtan Sonyeondan canta en inglés?

El grupo de siete integrantes bajo el sello de la agencia musical Big Hit Music ahora canta totalmente en inglés y la razón se debe a usar un idioma internacional para llegar a ARMY de todo el mundo. Sin embargo, RM le dijo a Billboard que no le gustaba la idea, pero admitió que era una forma crucial de "mantener viva la esperanza durante la pandemia de COVID-19" y dijo francamente:

"No había otra alternativa"

Jin agregó que cantar en inglés se sintió totalmente antinatural al principio, y explicó que aprendió a imitar las pronunciaciones de la pista guía escribiéndolas en caracteres coreanos. "El inglés que aprendí en clase era muy diferente del inglés de la canción", continuó. "Primero tuve que borrar todo lo que estaba en mi cabeza", finalizó Kim Seok-jin.

¿En qué idioma canta BTS?

(Foto: Big Hit Music) Promocional de Map of the Soul Tour

Los miembros de Bangtan Sonyeondan son coreanos y su público objetivo inicial era Corea del Sur, así que el coreano es el idioma principal en el que cantan y escriben (hasta antes de la pandemia de COVID-19. El grupo también canta en japonés y en inglés. Por otra parte, te invitamos a conocer 7 formas en que BTS ayuda a crear un mundo mejor.

