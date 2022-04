Perú promueve campaña de vacunación con PSY y Suga de BTS

PSY regresó a la música tras 5 años de ausencia y lo hizo junto a Suga de BTS en el sencillo 'That That'. La colaboración musical fue un éxito y continúa aumentando en popularidad. Ahora, parece que una institución peruana está ganando la atención por sumarse a la tendencia del K-Pop y la importancia de la vacunación contra COVID-19.

Según información de La República, una publicación de El Seguro Social de Salud, conocido con el acrónimo de EsSalud, se hizo viral entre los fanáticos del K-Pop por su creativa forma de incluir a los artistas PSY y Min Yoongi.

La institución EsSalud publicó: “Regresemos protegidos completando nuestro esquema de vacunación” y con ello se hizo referencia al comeback musical de PSY y Suga de BTS. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los detalles:

Publicación de EsSalud con PSY y Suga de BTS

Foto: EsSalud con referencias al MV "That That" de PSY y BTS Suga

El Seguro Social de Salud se comunicó con los fans del K-Pop para promocionar la vacunación contra el coronavirus. Precisamente, para tener todas las vacunas disponibles. Anteriormente, la institución hizo lo mismo con ARMys que asistieron a la transmisión de BTS Permission To Dance On Stage Seoul en cines de Perú:

Foto: EsSalud

“Completa tu esquema de vacunación contra la COVID-19 y disfruta de la música y del baile de BTS en esta imperdible experiencia en vivo. ¡Vacúnate ya!”, escribió EsSalud en febrero de 2022. ¿Qué piensas de estas publicaciones con referencias al K-Pop?

Acerca de la canción 'That That' de PSY

PSY y Suga de BTS colaboraron en la nueva canción 'That That'. El video musical se estrenó el viernes 29 de abril y al momento de redactar este artículo supera las 36 millones de reproducciones en YouTube. 'That That' es la canción principal del nuevo álbum “PSY 9th” lanzado junto a otras 11 canciones.

