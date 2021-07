“Permission to Dance” de BTS es tendencia mundial ¿Qué metas tiene ARMY?

ARMY está imparable y una vez más han demostrado ser un gran fandom del K-Pop. Los chicos de BTS estrenaron el video musical de “Permission to Dance” el 9 de julio y en 16 horas ya alcanzaron 57 millones de reproducciones en YouTube.

El fandom tiene metas claras para superar con el MV de “Permission to Dance” y en La Verdad Noticias las compartimos todas para tí. Recordamos que Bangtan Sonyeondan no ha dejado de sumar récords mundiales con su sencillo “Butter” y uno de ellos es encabezar la lista Billboard Hot 100 durante seis semanas consecutivas.

“Permission to Dance” (que abreviamos como PTD) es el tercer sencillo en inglés de Bangtan Sonyeondan y la letra fue escrita por el cantante británico Ed Sheeran. El tema de PTD marcó la historia con un mensaje positivo contra COVID-19 y las estrellas del K-Pop serán recordadas por sus palabras de esperanza.

Metas de ARMY para “Permission to Dance”

Metas de ARMY para las primeras 24 horas de "Permission to Dance"

Según varias publicaciones de Twitter compartidas por ARMY, su principal meta con PTD es superar las 115 millones de visualizaciones en el MV lanzado en HYBE LABELS y durante las primeras 24 horas de lanzamiento.

PTD demostró ser uno de sus videos musicales más inclusivos, ya que mostró el uso de lenguaje de señas internacional con las palabras “diversión”, “baile” y “paz”. También se usaron globos morados y un periódico con el mensaje “Our Life Goes On. 2022 The Beginning of a New Era" (Nuestra vida continúa. 2022 El comienzo de una nueva era).

BTS y ARMY en 2021

RM, Suga, J-Hope, Jin, Jimin, V y Jungkook motivaron a sus fanáticos durante el ARMY Day (cumpleaños del fandom) de este año. Su canal de YouTube, BANGTANTV, estrenó una playlist especial con los cantantes y sus sencillos en solitario.

ARMY también recibió un gran paquete de fotos conceptuales para “Permission to Dance” y “Butter”. Deseamos el mejor de los éxitos para los fanáticos del grupo BTS y su nuevo álbum musical de 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del Hallyu. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Annyeong!