Permission to Dance de BTS entre lo más importante del K-Pop en julio de 2021

Julio de 2021 tiene al menos 11 nuevos lanzamientos de K-Pop que seguramente dominarán las listas. La Verdad Noticias te comparte que el fenómeno global BTS encabeza los nuevos éxitos de este mes con "Permission to Dance", que se lanzará el 9 de julio.

La nueva canción de BTS fue escrita por Ed Sheeran junto con Jenna Andrews, Steve Mac y Johnny McDaid. El fandom ARMY pueden ver una actuación especial titulada "A Butterfly Getaway", que se transmitirá en vivo en YouTube a partir de las 9 pm KST (8 am ET), según un tweet publicado en la cuenta oficial de BTS.

BTS y más éxitos de K-Pop en julio

BTS y su nuevo sencillo "Permission to Dance"

Taeyeon de Girl's Generation está lista para sorprender con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Weekend" el 6 de julio. Ella compartió un video teaser del sencillo en YouTube el 4 de julio, así como fotos de su regreso. El video teaser tiene un aire retro que parece inspirar el anhelo por el fin de semana en medio de la prisa de los días laborables.

La estrella emergente del K-Pop coreano-estadounidense Alexa regresó a la escena el 1 de julio, luego del lanzamiento de su mini-álbum en octubre pasado. Esta vez, colaboró con su compañero rapero y cantante coreano-estadounidense BM del cuarteto KARD para la canción "Xtra", que presenta un ambiente veraniego y enérgico.

El primer día de julio vio otro lanzamiento fresco del popular grupo de chicas Itzy, que también contó con la comediante y DJ de radio Kim Shin Young, quien adoptó el nombre artístico "Second Aunt KimDavi" para sus proyectos musicales. La canción, titulada "Break Ice", presenta un ambiente juvenil y alegre lleno de los elementos del verano.

El baladista Kyuhyun de Super Junior "Kings of the Hallyu Wave" de segunda generación, lanzó la primera instalación de su serie de canciones de verano llamada "2021 Project: Season" el 5 de julio. La canción, titulada "Together", evoca la emoción del romance de verano.

Even of Day, la primera sub-unidad de la boy band Day 6, marcó su regreso con el lanzamiento de un mini-álbum llamado "Right Through Me" también el 5 de julio. Day 6, que lanzó su primer álbum el año pasado, presenta miembros Young K, Wonpil y Dowoon.

La rapera (G) I-dle (Soyeon) hizo su regreso como solista con el lanzamiento el 5 de julio de la canción "Beam Beam", que es su pieza debut en solitario de su EP "Windy". Soyeon hizo su debut en el K-Pop en 2018 con otros miembros de (G) I-dle bajo Cube Entertainment.

El outh China Morning Post también anunció el lanzamiento el 5 de julio de "Tear Drop" de SF9, el sencillo principal de su próximo EP titulado "Turn Over, Tear Drop". Los chicos fueron vistos recientemente en el programa de competencia "Kingdom: Legendary War" junto a otros grupos de K-Pop.

Mientras tanto, la ex alumna de 2NE1, Minzy, lanzará su tercer sencillo en solitario "Teamo" el 11 de julio. Se dice que presentará una "actuación llamativa" que es perfecta para el verano, según MZ Entertainment.

Minzy dejó YG Entertainment en 2016 y fundó MZ Entertainment en 2020. La cantante y compositora Baek A Yeon también regresará el 13 de julio con el lanzamiento de "Observe", su quinto EP. Su último álbum, "Dear Me", fue lanzado en 2018. También lanzó algunos sencillos y bandas sonoras de K-Dramas o dramas coreanos en el mismo año.

D.O de EXO y su álbum en solitario

D.O anuncia su siguiente proyecto de K-Pop

Finalmente, Doh Kyung Soo o D.O de Exo lanzarán su primer mini-álbum titulado "Empathy (EP)" el 26 de julio. La cuenta oficial de Twitter de Exo hizo el anuncio en una publicación del 30 de junio, que venía con una foto en blanco y negro del cantante saltando en un campo. ¡BTS y más grupos de K-Pop triunfarán en julio 2021!

