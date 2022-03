Película de Tensei Shitara Slime Datta Ken anuncia fecha de estreno

La próxima película Tensei Shitara Slime Datta Ken se estrenará en noviembre en Japón. Se lanzó un avance visual clave y bloqueado por región además del anuncio de la fecha de lanzamiento.

El sitio web oficial anunció que la película es un trabajo completamente nuevo que presenta un personaje original de la película y la participación del autor de las novelas ligeras Fuse. Además, se reveló que su título era That Time I Got Reincarnated as a Slime: Guren no Kizuna Hen.

Foto - Tensei Shitara Slime Datta Ken: Guren no Kizuna Hen

La primera temporada de That Time I Got Reincarnated as a Slime se emitió en 2019, mientras que la segunda temporada se emitió en 2021 con curso dividido. Un spin-off titulado That Time I Got Reincarnated as a Slime: The Slime Diaries también se emitió en 2021.

El personal principal de That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Part 2 incluye a Atsushi Nakayama como director, Kazuyuki Fudeyasu como compositor de la serie, Ryouma Ebata como diseñador de personajes y Takahiro Kishida como diseñador de monstruos. Eight Bit es la productora de animación.

Crunchyroll describe el anime Tensei Shitara Slime Datta Ken como: “El trabajador corporativo Mikami Satoru es apuñalado por un asesino aleatorio y renace en un mundo alternativo. ¡Pero resulta que renace como limo! Lanzado a este nuevo mundo con el nombre de Rimuru, comienza su búsqueda para crear un mundo que sea acogedor para todas las razas”.

Las novelas ligeras That Time I Got Reincarnated as a Slime, ilustradas por Mitz Vah, comenzaron en 2014 y tienen 19 volúmenes a partir de noviembre de 2021. Los libros se publican bajo la etiqueta GC Novels de Micro Magazine.

La historia se originó como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou. Aparte del anime, las novelas ligeras han inspirado una adaptación de manga, spin-offs de manga y juegos. La Verdad Noticias te recuerda que Tensei Shitara Slime Datta Ken estrenará película de anime en noviembre de 2022 (Japón).

