Park Shin Hye y Hyungsik en conversaciones para reunirse en nuevo K-Drama

Informan que Park Shin Hye y Hyungsik están en conversaciones para el nuevo drama coreano Doctor Slump. El 30 de noviembre, los informes revelaron que los dos actores protagonizarán la nueva serie K-Drama.

El sello de Park Shin Hye, SALT Entertainment, respondió: "Park Shin Hye recibió la oferta para protagonizar 'Doctor Slump', y está revisando la oferta de manera positiva", y la agencia de Hyungsik, P&Studio, declaró: "Él está revisando con optimismo la oferta para protagonizar 'Doctor Slump'".

'Doctor Slump' es una comedia romántica sobre médicos que están pasando por un bajón en sus vidas y viven en una casa en la azotea después de dejar sus profesiones. Si es elegido, el drama marcaría la primera vez que Park Shin Hye y Hyungsik coprotagonizan desde la serie 'Heirs' de 2013.

Park Hyun Shik y Park Shin Hye en The Heirs (2013)

También sería el primer drama de Park Shin Hye desde que se casó con Choi Tae Joon y dio la bienvenida a un bebé a principios de este año. Estén atentos para recibir actualizaciones sobre 'Doctor Slump'.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó sobre el protagónico de Park Shin-hye en el K-Drama de JTBC, Sisyphus: The Myth (2021). Puedes ponerte al día con la serie completa desde Netflix si vives en Latinoamérica.

También te recordamos que Shyn Hye es una de las actrices coreanas más queridas a nivel mundial. Algunos de sus mejores dramas son Doctors (2016), Pinocchio (2014), The Heirs (2013), Flower Boy Next Door (2013), Heartstrings (2011) y You're Beautiful (2009).

Acerca de Park Hyung Sik, pudimos verlo protagonizar la comedia romántica Strong Woman Do Bong Soon (2017), su drama tras finalizar el servicio militar Happiness (2021) y su personaje principal en el drama Hwarang: The Poet Warrior Youth junto a miembros de Wooga Squad (V de BTS y Park Seo Joon).

